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Formula 1 / Son dakika

Klien: "18 yarışlık takvim gerçekçi değil"

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Klien: "18 yarışlık takvim gerçekçi değil"
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 09:36

Eski Formula 1 pilotu Christian Klien'e göre 18 yarışlık Formula 1 takvimi gerçekçi değil.

Formula 1 yönetimi, yaz aylarında başlayan ve 15 ila 18 yarışı kapsayan bir takvime sahip olmak istediğini açıklamıştı. Ancak koronavirüsün etkisini ne zaman kaybedeceği bilinmiyor.

Ölümcül virüs dünyada yaklaşık 1.5 milyon kişiye bulaşmış durumda ve bu kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Eski Formula 1 sürücüsü Christian Klien, özellikle ülkeler arasındaki seyahat yasağı gibi şeyler nedeniyle 2020 sezonunda 18 yarış yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Eski Jaguar, Red Bull ve HRT sürücüsü, "Plan, yarışları orijinal yaz arasına yerleştirmek ama o süreye ikiden fazla yarış koyamazsınız. Ayrıca sezonun belki 6 Aralık'a, belki de 13 Aralık'a kadar uzatılabileceği anlaşılabilir."

"Ama bana sorarsanız 18 yarış gerçekçi değil. Her şey yeniden ne zaman yarışlara başlayabileceğimize bağlı."

"Şu noktada durumun ne zaman normalleşeceğini söylemek zor. Öncelikle etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik yasak kalkmalı. Örneğin Avusturya'yı baz alırsak, bu yasak Haziran sonuna kadar geçerli olacak."

"Teorik olarak Temmuz ayında başlayabiliriz ama şimdi farklı bir boyutu var. Mesela Avusturya'nın tek başına hazır olması fayda etmez. Burada diğer kıtaların ve diğer ülkelerin ne durumda olacağı da çok önemli bir rol oynuyor."

"Formula 1 gibi küresel bir süper, özellikle hava yoluyla ilgili mevcut kısıtlamalar nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşacak. Çünkü pek çok ülke Avusturya'nın çok gerisinde." dedi.

Sanal yarışlarla ilgili Klien, "Ben yarışmıyorum! Bir sürü pilot son zamanlarda sistem satın aldı ve şimdi simülatörlerdeler. Ama ben, şahsen değilim. 2012'de Williams'ın simülatör pilotuydum ancak takımların sistemleri tamamen farklı bir seviyede. Ayrıca evdeki simülatörlerin fiyatı çok yüksek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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