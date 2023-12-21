Klien: "Perez, kariyerinin son aşamasına geldiğini fark etti"

Perez, 2023 F1 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, hataları ve özellikle sıralama turlarındaki genel hız eksikliği nedeniyle şampiyonluk mücadelesi verme çabalarını sekteye uğrattı.

İlk dört yarışın ikisini kazanan Perez, tüm yıl boyunca bir daha galibiyet elde edemedi. Ancak buna rağmen şampiyonada ikinciliği elde etti.

RacingNews365.com'un özel röportajında konuşan, 2005 ve 2006 yıllarında Red Bull F1 takımında yarışan eski pilot Christian Klien, Hollandalı pilotun 'inanılmaz' sezonunun ardından Verstappen'e övgüler yağdırdı.

"Max son derece iyi ve istikrarlıydı."

"Ama onun için her şey çocuk oyuncağı değildi. Monako'daki sıralama turlarına bakın, kesinlikle en hızlı araca sahip değildi."

"Sezonun ikinci yarısında, diğer takımlar özellikle sıralamalarda ona daha yakındı. Ama o her seferinde en iyi olduğunu gösterdi ve fark yarattı."

Klien'e göre Verstappen'in sezon boyunca tek bir hata yapmaması ve ona kıyasla Perez'in yaptığı pek çok hata, Meksikalı pilotun kendini maruz bıraktığı baskının bir belirtisi olarak vurgulandı.

Avusturyalı, "Her üst düzey spor aynı zamanda zihinsel bir oyundur."

"Max'in kesinlikle araçla ve takımla bir bütün olduğunu söyleyebilirim. Baskı onun kafasına hiç girmiyor."

"Checo [Perez] için fark buydu. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve belki de aklında 'Tamam, belki bu yıl Max'i yenebilirim ya da en azından aynı seviyede olabilirim' düşüncesi vardı."

Klien'e göre, Perez'in sezonunu geriye götüren zihinsel darbeyi aldığına inandığı yer, sezonun beşinci yarış hafta sonu olan Miami Grand Prix'si oldu.

Perez'in pole pozisyonundan ve Verstappen'in dokuzuncu sıradan başladığı günde Verstappen, galibiyet elde etti.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, for the lead

Klien, "Bence Miami, [Perez'in] 'Tamam garajın diğer tarafındaki adam gerçekten yenilmez' diye fark ettiği dönüm noktasıydı."

"Bence zihinsel olarak bu onu biraz kırdı. Kötü bir pilot değil ve bir aracı nasıl hızlı kullanacağınızı öğrenemezsiniz. Ama sonuçta bu zihinsel bir oyun."

"Bence artık kariyerinin son aşamasına geldiğini fark etti."

"En iyi takımda, en iyi araçta ve 'Yanımda muhtemelen yenemeyeceğim bir sürücü var' diyor."

"Ama bundan keyif alabilir, podyuma çıkabilir ve yarış kazanmaya çalışabilir. Bence 2023'ün son yarışlarında zaten bu şekilde düşünüyordu." dedi.