Kızgın bir Ferrari taraftarı, Albon'la kavga etmeye çalışmış

25 yaşındaki sürücü, 2021 sezonunda gridde yer bulamamış olsa da, Red Bull’un test ve yedek sürücülüğü rolünü üstlenecek.

Albon motor sporları konusunda savaşçı olsa da, pist dışında düşmanca davranışları tasvip etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde BBC 5 Live’da konuşan Albon, bir Ferrari taraftarıyla barda yaşadığı olayları şöyle anlattı: ‘’Her yarıştan sonra partiler düzenlerdik.’’

‘’Özel bir şey olmaz, sadece masalar ve içkiler vardır. Ferrari şapkası olan bir taraftar vardı, bana çok büyük bir Sebastian Vettel hayranı olduğunu söylemişti.’’

‘’Ben de onun masasında oturuyordum çünkü içki almayı bekliyorum ve ayakta durmaktan yorulmuştum.’’

‘’Masada o ve eşi veya kız arkadaşı vardı. Bir süre sonra bana sinirlenmeye ve gitmemi söylemeye başladı.’’

‘’Ancak bar yanımızdaydı ve ben ona ‘beş dakika sonra kalkacağım’. demiştim. Sonrasında benimle kavga etmeye başladı ve beni kaldırmaya çalıştı.’’

‘’Bu garip bir durumdu çünkü ‘bu durumda ne yapacağım?’ diye düşünüyordum.’’

‘’Eşi gidip güvenlik görevlisini çağırdı ve beni bardan attırmaya çalıştılar. Ancak, güvenlik görevlisi beni tanıyınca, benim yerime onları attı."

‘’Ne olduğunu bilmiyorum, onu bir şekilde sinir etmiş olmalıyım.’’

Albon, olayın gerçekleştiği yeri açığa çıkartmamak için bunun hangi yarıştan sonra olduğunu söylemedi ancak Vettel’le yaşadığı pist üzerindeki mücadelesinden dolayı. Bunun 2019 Brezilya Grand Prix’sinden sonra gerçekleşmiş olabileceği öne sürüldü.

‘’Ona kim olduğumu söyleyebilirdim. Ancak yarış boyunca Sebastian’la mücadele ediyordum.’’

‘’’Bu adam [kim olduğumu] bilmiyor mu? Gerçekten bilmiyor mu?’ diye düşündüm.’'