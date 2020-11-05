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Formula 1 / Son dakika

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış

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Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış
Ekleyen:
, Главный редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Tiffany Cromwell, erkek arkadaşının motivasyonunu artırmak için alışılmadık bir yöntem denemiş.

Avustralyalı bisikletçi Tiffany Cromwell, geçen yılın sonunda ünlü yüzücü Emilia Pikkarainen'den boşanan Valtteri Bottas'la aşk yaşamaya başlamıştı.

O zaman beri Cromwell ile Bottas, tüm yarışlara beraber geliyorlar ve yarış hafta sonlarının dışında da yine birlikte vaki geçiriyorlar.

Bottas, Cromwell antrenman konusunda çok iyi olduğu için F1 hazırlıklarının çoğunu kız arkadaşıyla birlikte yapıyor.

Emilia Romagna Grand Prix'si hafta sonunda basına konuşan Fin pilot, Cromwell'in motivasyonunu artırabilmek adına evinin duvarlarına elde ettiği başarıların fotoğraflarını astığını belirtti.

Cromwell, Bottas'ın zaferlerinden ve başarılarından ilham alması için evlerinin pek çok yerine o anlara dair çekilen fotoğraflar astı.

Tiffany Cromwell in Parc Ferme

Tiffany Cromwell in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, with his girlfriend, cyclist Tiffany Cromwell

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, with his girlfriend, cyclist Tiffany Cromwell

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, “Tiff, Monako'daki dairemizin her yerine zaferlerimin fotoğraflarını astı. Ben şahsen böyle bir düşünceyi hiç düşünmemiştim. Çünkü bu tur şeyler bir bakıma kendini beğenme ya da kendine hayranlık duyma gibi geliyor."

"Ama Tiff, bu fotoğrafların bana neler yapabileceğimi hatırlatacağını söyledi ve gerçekten öyle hissediyorum. Başarısız bir yarıştan sonra eve geldiğimde, ertesi sabah kalkıp bu fotoğrafları görünce, bazı muazzam günlere sahip olduğumu düşünüyorum." dedi.

Bottas bu yıl sadece iki yarış kazanırken, Hamilton dokuz zafer elde etti. Hamilton şu anda 85 puanlık avantaja sahip ve eğer Türkiye'de kazanırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании
1/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании
2/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании

Боттас и Кромвель на Гран При Великобритании
3/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Боттас и Кромвель на Гран При Португалии

Боттас и Кромвель на Гран При Португалии
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Боттас и Кромвель на Гран При Португалии

Боттас и Кромвель на Гран При Португалии
5/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Кромвель на Гран При Эмилии-Романьи

Кромвель на Гран При Эмилии-Романьи
6/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Кирилл Качнов

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