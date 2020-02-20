Kıyaslama: Racing Point RP20 vs Mercedes W10

Racing Point, 2020 Formula 1 aracını dün ilk kez piste çıkardı ve araç piste çıkar çıkmaz 2019 Mercedes'le olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Biz de sizler için küçük bir karşılaştırma galerisi hazırladık. Ortadaki çubuğu sağa ve sola doğru çekerek karşılaştırma yapabilirsiniz.