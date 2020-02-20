Ekleyen: Hujber Dávid
Yardımcı Editör: Lakatos István
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Şub 2020 06:39
Racing Point'in 2020 aracını, 2019 Mercedes aracıyla karışlaştırdık.
Racing Point, 2020 Formula 1 aracını dün ilk kez piste çıkardı ve araç piste çıkar çıkmaz 2019 Mercedes'le olan benzerliği gözlerden kaçmadı.
Biz de sizler için küçük bir karşılaştırma galerisi hazırladık. Ortadaki çubuğu sağa ve sola doğru çekerek karşılaştırma yapabilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Hujber Dávid
Kıyaslama: Racing Point RP20 vs Mercedes W10
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