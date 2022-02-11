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Formula 1 / McLaren lansmanı Özel Haber

Kıyas: 2021 McLaren MCL35M vs 2022 MCL36

McLaren, 2022 Formula 1 aracı olan MCL36'nın örtüsünü kaldırdı. Biz de sizler için basit bir kıyas yaptık.

Kıyas: 2021 McLaren MCL35M vs 2022 MCL36
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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McLaren MCL36
McLaren MCL35M
McLaren MCL36
McLaren MCL35M
McLaren MCL36
McLaren MCL35M
McLaren MCL36
McLaren MCL35M
McLaren MCL36
McLaren MCL35M
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