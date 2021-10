Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?

Formula 1 ve FIA, takımların aerodinamik gelişim açısından çok serbest olmaması için tasarım açısından özgürlük alanlarını kısıtladılar.

Yeni kurallarla birlikte uyulması gereken çok fazla madde olması ve daha fazla standart parça olması nedeniyle 2022 araçlarının birbirlerine aşırı benzemesi bekleniyor ve takımların fark yaratmasının pek mümkün olmayacağı düşünülüyor.

F1'in patronları uzun yıllardır bunun farkındalar ancak yine de belirlenen kurallar içerisinde takımların daha iyi çözüm bulmalarının mümkün olacağını düşünüyorlar.

Bu konu hakkında Ross Brawn, "Bu çok yasaklayıcı kurallarla, F1'in verimli beyinlerinin farklı çözümler bulacağını biliyoruz."

"Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemiz için kuralların kısıtlayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz ancak yine de yeteri kadar boşluk var." dedi.

Takımlar yeni kurallar üzerinde çalışmaya başladıktan sonra, bu konudaki endişelerin tam olarak haklı olmadığı ortaya çıktı.

Yeni kurallarda farklı araçların birbirine belli ölçüde benzemesi bekleniyor ancak yine de hem görünüş hem de performans açısından farklılık oluşturacak alanlar olduğu düşünülüyor.

Motorsport.com'a özel konuşan Alfa Romeo Teknik Direktörü Jan Monchaux, "Çok kısıtlayıcı olacak, orası doğru."

"Gelecek sene pit yolunda çok, çok farklı konseptler olmasını beklemiyorum çünkü kurallar bu konuda yeteri kadar serbestlik sağlamıyor. Ancak yine de, bir aracın çalışması gereken aralığın diğer araçlardan önemli ölçüde farklı olabileceğini görüyorum."

"Önde olacak takımların, kaybedilen performansın çoğunu ve ayrıca stabilitenin bir kısmını geri kazanmanıza izin veren bir aerodinamik platform geliştirmede çok daha iyi bir iş çıkarmış olacaklarını düşünüyorum."

Photo by: Alfa Romeo

"Rüzgar tünelinde gördüklerimize göre, dışarıdakiler için bile görünmeyebilecek bazı kararlarda, aracın aero şekli üzerinde, yüksek ve düşük yakıtta nasıl davrandığı üzerinde oldukça büyük bir etkisi olabilir. Ve gelecek yıl bazı boşluklar olursa, bu kesinlikle büyük bir fark yaratacaktır."

"Bazı takımlar yanlış yönde ilerlemiş ve durumu tersine çevirmek zorunda kalacak olabilir ancak geometrik açıdan araçlar arasında gece ve gündüz kadar fark göreceğinizden emin değilim. Olursa oldukça şaşırırım. Bunu zaman gösterecek." dedi.

Monchaux'a göre büyük fark yaratacak alanlardan birisi güç ünitesi paketlemesi, özellikle de motor kapağı ve sidepodlarla çalışma şekli olacak.

Ferrari müşterisi olan Alfa Romeo'nun kendi tasarımını Ferrari'nin 2022 güç ünitesine göre ayarlaması gerekecek.

Ferrari'nin 2022'de güç ünitesinde önemli ilerleme kaydedeceği ve güç ünitesini araçta çok daha düşük bir yere konumlandıracağı iddialar arasında.

Bu hem aracın ağırlık merkezini iyileştirecek, hem de takımın güç ünitesi etrafındaki karoser tasarımında daha agresif olmasını sağlayacak.

Monchaux, bu konuda Ferrari'nin yapacağı değişiklikleri doğrulamadı ancak yine de aracın o bölümüne odaklanılacağını söyledi.

Monchaux, "2022 motoru hakkında duyduğunuz şeyleri doğrulamayacağım ancak motorun kendisi, şasinin arkasında yer alıyor."

"Bir blok olarak düşünürsek, bu çok ciddi değişmeyen bir alan. İlginç olan şey insanların motor kapağının üstünde ve sidepodlarda neler yapacakları olacak. Bu alan kesinlikle farklı konseptler gördüğümüz yer olacak."

"İnsanların rüzgar tünelinde buldukları şeylerin motor üzerinde de etkisinin olacağını hayal edebiliyorum çünkü çoğu zaman öncelik aero tarafına veriliyor. Bu nedenle, aero için bir miktar hacmi kolaylaştırmak için motor mimarisinin bir kısmını değiştirmeniz gerekirse, bunun kesinlikle bir etkisi olacaktır."

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images