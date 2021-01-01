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Formula 1 / Son dakika

2021 F1 kış testlerine 60 gün kaldı

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2021 F1 kış testlerine 60 gün kaldı
Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 sezon öncesi kış testlerinin başlamasına sadece 60 gün kaldı.

Formula 1, 2010'dan bu yana kış testlerinin süresini kademeli olarak azalttı ve bu yıl, test günü sayısı daha da aşağı çekildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kurallar kapsamında bu yılki kış testleri sadece üç gün sürecek ve bu, her sürücünün sezon başlamadan önce sadece 1.5 günü olacağı anlamına geliyor.

Elbette testlerin azaltılması Yuki Tsunoda, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi isimler için o kadar da iyi bir haber değildi. Ayrıca iki yıl aradan sonra F1'e dönen Fernando Alonso ile takım değiştiren Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Sergio Perez ve Carlos Sainz gibi isimler için de iyi bir haber değil.

2021 sezonu öncesi yapılacak üç günlük sezon öncesi testi 2 Mart'ta yine Barcelona'da yapılacak ve bugün itibariyle teste 60 gün kaldı.

Takımların yeni araçlarını Şubat ayının son haftasında tanıtmaya başlaması bekleniyor.

Barcelona, 2016'dan bu yana aralıksız olarak tüm kış testlerine ev sahipliği yapan pistti.

Testler 2010 ve 2011'de Valencia/Jerez/Barcelona'da yapılırken, 2012, 2013 ile 2015'te Jerez/Barcelona, 2014'te ise Jerez/Bahreyn'de yapılmıştı.

Son yıllardaki test tarihleri, test süresi ve sezon başlangıcı:

Sezon Test başlangıcı Test süresi Sezon başlangıcı
2021 2 Mart 3 gün 21 Mart
2020 19 şubat 6 gün 5 Temmuz
2019 18 Şubat 8 gün 17 Mart
2018 26 şubat 8 gün 25 Mart
2017 27 Şubat 8 gün 26 Mart
2016 22 Şubat 8 gün 20 Mart
2015 1 Şubat 12 gün 15 Mart
2014 28 Ocak 12 gün 16 Mart
2013 5 Şubat 12 gün 17 Mart
2012 7 şubat 12 gün 18 Mart
2011 1 Şubat 17 gün 27 Mart
2010 1 Şubat 15 gün 14 Mart

*Tablo F1News'e aittir.

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Editör Kemal Şengül

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