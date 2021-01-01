2021 F1 kış testlerine 60 gün kaldı

Formula 1, 2010'dan bu yana kış testlerinin süresini kademeli olarak azalttı ve bu yıl, test günü sayısı daha da aşağı çekildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kurallar kapsamında bu yılki kış testleri sadece üç gün sürecek ve bu, her sürücünün sezon başlamadan önce sadece 1.5 günü olacağı anlamına geliyor.

Elbette testlerin azaltılması Yuki Tsunoda, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi isimler için o kadar da iyi bir haber değildi. Ayrıca iki yıl aradan sonra F1'e dönen Fernando Alonso ile takım değiştiren Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Sergio Perez ve Carlos Sainz gibi isimler için de iyi bir haber değil.

2021 sezonu öncesi yapılacak üç günlük sezon öncesi testi 2 Mart'ta yine Barcelona'da yapılacak ve bugün itibariyle teste 60 gün kaldı.

Takımların yeni araçlarını Şubat ayının son haftasında tanıtmaya başlaması bekleniyor.

Barcelona, 2016'dan bu yana aralıksız olarak tüm kış testlerine ev sahipliği yapan pistti.

Testler 2010 ve 2011'de Valencia/Jerez/Barcelona'da yapılırken, 2012, 2013 ile 2015'te Jerez/Barcelona, 2014'te ise Jerez/Bahreyn'de yapılmıştı.

Son yıllardaki test tarihleri, test süresi ve sezon başlangıcı: