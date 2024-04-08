Kırmızı bayrak, Verstappen'in Japonya GP galibiyetine nasıl yardımcı oldu?
Christian Horner, ilk turda çıkan kırmızı bayrağın Max Verstappen'in Formula 1 Japonya Grand Prix'sini kazanmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen, Japonya GP antrenman seanslarında lastik bozulmasıyla mücadele etti.
Üçüncü antrenman seansında attığı sorunlu bir uzun turun ardından son Dünya Şampiyonu'nun aracında yapılan değişiklikler, sorunların büyük ölçüde ortadan kalkmasına yardımcı oldu. Ancak hâlâ her şeyi çözdüklerinden emin değillerdi.
Yarış günü sıcaklıkların artması, durumu daha da karmaşık hale getirdi ve bu da lastik yönetimine ekstra bir önem verilmesine sebep oldu.
Ancak takım, Daniel Ricciardo ve Alex Albon'un ilk turdaki kazasının neden olduğu kırmızı bayrak esnasında Verstappen'in aracında yapılan değişikliklerin ilerleme kaydedilmesini sağladığını söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama yapıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yeniden start öncesi yapılan çalışmalar hakkında konuşan Red Bull takım patronu Horner şunları söyledi: "Bence kırmızı bayrak, takımın ön kanat ayarlarını sıfırlamalarına yardımcı oldu. Bu yüzden ilginçti."
"Sonrasında araç gittikçe daha iyi hale geldi. Belki biraz sıcaklık, biraz da ayar değişiklikleri buna katkı sağladı."
"Mühendislik ekibi cuma günkü eksikliği pazar günü avantaja dönüştürmek konusunda gerçekten harika bir iş çıkardı."
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