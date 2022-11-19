Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Ben Sulayem, tartışmaların odağındaki Rao'yu savundu Sonraki / Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Kırmızı bayrak altında geçiş yapan Hamilton, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Lewis Hamilton, kırmızı bayrak altında yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle 3. antrenman seansının ardından hakemlerle görüşmek zorunda kalacak.

Ekleyen:
, Editör
Kırmızı bayrak altında geçiş yapan Hamilton, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Haberi dinle

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nın kerbe çarpıp lastiğini patlatması ve piste parçaların savrulması nedeniyle 3. antrenman seansında kısa bir kırmızı bayrak periyodu oldu.

Lewis Hamilton tam bu noktada hem McLaren pilotu Lando Norris hem de bir Haas pilotunu geride bıraktı.

Norris, kendisini geçen Hamilton'ın kırmızı bayrak altında geçiş yaptığını söyleyerek takım telsizinden şikayette bulundu.

Hakemler ilk önce olayı not ederken, sonrasında olayın seansın ardından soruşturulacağını açıkladılar.

Hamilton'ın şimdi hakemlerle görüşmesi ve kırmızı bayrak altında geçiş yapmadığını kanıtlaması gerekecek.

Böyle durumlarda genellikle grid cezası veya uyarı veriliyor.

paylaşım
yorumlar
Ben Sulayem, tartışmaların odağındaki Rao'yu savundu
Önceki haber

Ben Sulayem, tartışmaların odağındaki Rao'yu savundu
Sonraki haber

Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2

Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Yarış için harika bir noktadayız" Abu Dhabi GP
Formula 1

Verstappen: "Yarış için harika bir noktadayız"

Hulkenberg, Haas ile ilk testine salı günü çıkacak Abu Dhabi GP
Formula 1

Hulkenberg, Haas ile ilk testine salı günü çıkacak

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama turları Abu Dhabi GP
Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama turları

Son Haberler

Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bu aracı son kez kullanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Lewis Hamilton, W13 aracını 'son kez' kullanacağı günü sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti.

Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Abu Dabi Grand Prix’sinde Red Bull’dan çok Mercedes ile olan mücadelelerine odaklanacaklarını ifade etti.

Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Bu tarz pistlerde hep sorun yaşıyoruz"

George Russell, Mercedes'in son iki yarışta gösterdiği iyi performansın ardından bu pistte istediklerini elde edemediklerini söyledi.

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"

Pazar günü kariyerinin son yarışına çıkacak olan Sebastian Vettel, son sıralama turları öncesi duygusal hissettiğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.