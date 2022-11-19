Kırmızı bayrak altında geçiş yapan Hamilton, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nın kerbe çarpıp lastiğini patlatması ve piste parçaların savrulması nedeniyle 3. antrenman seansında kısa bir kırmızı bayrak periyodu oldu.

Lewis Hamilton tam bu noktada hem McLaren pilotu Lando Norris hem de bir Haas pilotunu geride bıraktı.

Norris, kendisini geçen Hamilton'ın kırmızı bayrak altında geçiş yaptığını söyleyerek takım telsizinden şikayette bulundu.

Hakemler ilk önce olayı not ederken, sonrasında olayın seansın ardından soruşturulacağını açıkladılar.

Hamilton'ın şimdi hakemlerle görüşmesi ve kırmızı bayrak altında geçiş yapmadığını kanıtlaması gerekecek.

Böyle durumlarda genellikle grid cezası veya uyarı veriliyor.