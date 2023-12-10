Kırmızı bayrağa sebep olan sürücünün ceza alması F1 için iyi bir fikir mi?
Önümüzdeki sezondan itibaren Formula 2 ve Formula 3'e yeni ve ilginç bir kural eklenecek. Bir sürücü kırmızı bayrakla seansın aksamasına sebep olduğunda o sürücü artık seansa katılamayacak ve en hızlı turu silinebilecek. Eğer bu kural başarılı olursa Formula 1'de de uygulanabilir.
Bir sürücünün kaza yapmasının seansın devam etmesini engellediğini daha önce birçok kez gördük, özellikle de sıralama turlarında.
Bu da genellikle kırmızı bayrağa neden olan sürücünün pole pozisyonu almasıyla sonuçlandı ve diğer takımlar ve sürücülerin hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu.
Bu nedenle, F1'in destek serilerinin sportif düzenlemelerinin 33.5 maddesi kırmızı bayrağa neden olan kişinin cezalandırılabileceğini belirtiyor. Burada kesin bir ifade kullanılmamasının sebebi, FIA'nın cezanın gerçekten verilip verilmeyeceğini belirleme konusunda komiserlere alan bırakmak istemesi olabilir. Böylece, bazı durumlarda istisna yapılabilir.
Formula 2 ve Formula 3'teki bu deneme Formula 1 için bir test olarak görülebilir.
Başarılı olması halinde, bu kuralların birkaç yıl içinde Formula 1'de de uygulanacağı göz ardı edilemez.
Aslında, bu kurallar IndyCar'da mevcut ve daha katılar, orada bir sürücünün seansa katılmasına artık izin verilmiyor ve en hızlı iki turu elinden alınıyor.
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