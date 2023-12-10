Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Kırmızı bayrağa sebep olan sürücünün ceza alması F1 için iyi bir fikir mi?

Önümüzdeki sezondan itibaren Formula 2 ve Formula 3'e yeni ve ilginç bir kural eklenecek. Bir sürücü kırmızı bayrakla seansın aksamasına sebep olduğunda o sürücü artık seansa katılamayacak ve en hızlı turu silinebilecek. Eğer bu kural başarılı olursa Formula 1'de de uygulanabilir.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
A marshal waves the red flag

Bir sürücünün kaza yapmasının seansın devam etmesini engellediğini daha önce birçok kez gördük, özellikle de sıralama turlarında.

Bu da genellikle kırmızı bayrağa neden olan sürücünün pole pozisyonu almasıyla sonuçlandı ve diğer takımlar ve sürücülerin hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu.

Bu nedenle, F1'in destek serilerinin sportif düzenlemelerinin 33.5 maddesi kırmızı bayrağa neden olan kişinin cezalandırılabileceğini belirtiyor. Burada kesin bir ifade kullanılmamasının sebebi, FIA'nın cezanın gerçekten verilip verilmeyeceğini belirleme konusunda komiserlere alan bırakmak istemesi olabilir. Böylece, bazı durumlarda istisna yapılabilir.

Formula 2 ve Formula 3'teki bu deneme Formula 1 için bir test olarak görülebilir.

Başarılı olması halinde, bu kuralların birkaç yıl içinde Formula 1'de de uygulanacağı göz ardı edilemez.

Aslında, bu kurallar IndyCar'da mevcut ve daha katılar, orada bir sürücünün seansa katılmasına artık izin verilmiyor ve en hızlı iki turu elinden alınıyor.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Button: "Hamilton, takım arkadaşı olduğumuz günden bu yana uzun bir yol kat etti"
Sonraki haber Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Formula 1

Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir" Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

Formula 1

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi" Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

Formula 1

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı" Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

Son Haberler

Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

F1 Formula 1

Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir" Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

F1 Formula 1

Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi" Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

WRC WRC

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

F1 Formula 1

Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı" Brown: "Sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu olmalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol