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Formula 1 / Son dakika

F1, kirli hava açısından 2021 hedeflerine ulaşabilecek mi?

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F1, kirli hava açısından 2021 hedeflerine ulaşabilecek mi?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
12 Kas 2019 16:26

FIA, 2021 F1 araçlarında tam olarak araştırmalarda elde edilen verilere ulaşmanın mümkün olmayacağını kabul etti ancak yine de yarışlar açısından büyük adım atılacağını söyledi.

2021 F1 kuralları açıklanırken, teknik kurallar bölümünde 2021 F1 araçlarının yere basma gücünün nasıl üretileceği ve araçların yeni kurallardan nasıl etkileneceği detaylı bir şekilde açıklanmıştı.

Kirli havanın azaltılması hedefiyle ön kanatlar basitleştirilecek, bargeboardlar tamamen kaldırılacak ve uzun bir difüzör ile zemin etkisi araçlarda kullanılacak.

Yapılan araştırmalara göre mevcut araçlarla ikili mücadelede, arkadaki araç bir araç mesafesi kadar yaklaştığında yere basma gücünün % 55'ini kullanabiliyor.

Yeni kurallar açıklanırken, yeni nesil araçlarda bu oranın % 86'ya çıkacağı, 3 araç mesafesinde  arkadaki aracın  yere basma gücünün % 94'ünü (şu anda % 68'ini kullanabiliyor), 7 araç mesafesinde ise % 98'ini (şu anda % 79'unu kullanabiliyor) kullanabileceği ifade edilmişti.

2021 rules downforce

2021 rules downforce

Photo by: FIA

Ancak bu rakamlar, FIA'nın takımlara sunduğu verilere göre tahmini değerleri içeriyor. Takımların 2021 F1 kurallarını kendilerince yorumlayıp tasarlayacağı araçlarla ortaya çıkacak sonuç, açıklanan daha doğrusu tahmin edilen rakamlardan farklı olabilir.

Motorsport.com'a konuşan FIA'nın Tek Koltuklu Seriler sorumlusu Nikolas Tombazis, "Açıkçası takımlar araçlarını geliştirirken, araç takibinin daha kötüye gidip gitmeyeceğini düşünmezler."

"Bu onların hedefi değil. Onlar sadece araçlarını mümkün olduğu kadar hızlandırmaya odaklanırlar. Bu açıdan, kaçınılmaz olarak, araçlarında yapacakları bazı şeyler, takip eden aracı olumsuz etkileyebilir."

"Rakamların grafikte gösterilenden biraz daha düşük olmasını bekliyorum. Bu konuda sadece tahmin yürütüyorum. Açıklanan rakamlarda 1/3 kadar kayıp olabilir ancak bu yine de büyük bir kazanç." dedi.

Tombazis ayrıca griddeki aerodinamik açıdan en iyi performans gösteren araçların, yani Mercedes ve Red Bull gibi araçların daha hassas olacağını, bu yüzden araç takibinde daha fazla yere basma gücü kaybedebileceklerini söyledi.

Tombazis, yeni araçların etkisinin grafikte görüntülendiği kadar olmayacağını ancak yine de mevcut araçlara göre büyük kazanç olacağını umuyor.

Tombazis, "Aracın daha hassas olan bölgelerine dair iyi bir araştırma yaptık. Aracın bazı bölümlerinde kirli havanın artmasına neden olabilecek performans kazandırıcı çözümler olabilir."

"Mesela araç ana difüzör sayesinde daha fazla performans bulabilir ve bu durum kirli havayı arttırabilir."

"Ancak bu tür alanlar konusunda daha rahat davrandık."

"Diğer tarafta ön kanat kenarları ve tekerleklerden gelen kirli hava var. Arka bölümdeki kazanç, bu durumda önden gelen kirli havadan olumsuz etkilenebilir."

"Sonuç olarak o alanlar daha kısıtlayıcı olmuş oldu. Kirli hava ve kazanç arasındaki hassas alanlar konusunda serbestlik üzerinde sıkı çalıştık." dedi.

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Editör Scott Mitchell

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