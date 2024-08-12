Kimi Raikkonen'in oğlu kartingde şampiyonluğa gidiyor

Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen'in oğlu Robin Raikkonen, pazar günü İsviçre Rotax Max Karting Serisinde bir zafer daha elde etti ve bitime bir yarış kala şampiyona liderliğine yükseldi.

Serinin beşinci ayağı geçen hafta sonu İsviçre sınırı yakınlarında bulunan Fransız karting pisti L'Enclos'da gerçekleşti.

Genç sürücünün annesi tarafından paylaşılan kısa videoya bakılırsa, tüm rakiplerine karşı gözle görülür bir farkla kazandı.

Oğlunu fotoğrafını çeken Minttu Raikkonen, "Seninle gurur duyuyorum Robin!" diye ekledi.

Rotax Max Junior Serisinin her ayağı üç yarıştan oluşuyor.