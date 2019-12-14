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Formula 1 / Son dakika

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun yıl sonu partisine katıldı

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Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun yıl sonu partisine katıldı
Ekleyen:
, Главный редактор
14 Ara 2019 18:20

Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'nun yıl sonu partisine katılırken, kendine has tavırlarıyla yine geceye damgasını vurdu.

Formula 1'de her sezonunun ardından Hinwil'de Sauber-Alfa Romeo tarafından bir yıl sonu partisi düzenleniyor. Bu yılki partiden bazı fotoğraf ve videolar ortaya çıktı.

Gecenin ana karakteri açık şekilde Kimi Raikkonen'di ve Fin pilotun eşitle geldiği partide bir maymun kostümü giydiği görüldü.

 

Raikkonen partide bir de yarışmaya katıldı ve gücünü test etti. Raikkonen güçlü performansı sonrası herkes tarafından alkışlandı. Ayrıca Antonio Giovinazzi de etkinlikte yer aldı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Кирилл Качнов

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