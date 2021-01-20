Key, yeni motor tedarikçileri Mercedes'in "inanılmaz desteğini" övdü

2019'un son aylarında McLaren, 2021 sezonu için Renault motorundan Mercedes motoruna geçiş yapacağını açıklamıştı, ki 2021'de tanıtılması planlanan yeni teknik kuralların ışığında bu durum oldukça net bir şekilde gerçekleşecekti.

Ancak pandeminin gelişi ile beraber yeni teknik kuralların tanıtımı 2022'ye ertelendi, ayrıca getirilen ekonomik destek paketi nedeniyle McLaren'in, yeni Mercedes motorunu 2021 için, 2020'de kullanmış olduğu araca yerleştirmesi gerekecekti.

Key'e göre Mercedes, sadece motorun şasiye yerleştirilmesi konusunda değil, aynı zamanda fabrika kapatmaları ve gelişim süreçlerinin dondurulması nedeniyle ortaya çıkan kısıtlı sürenin yönetimi konusunda "inanılmaz destek" verdiğini söyledi.

F1 Nation podcastine konuşan Key şunları söyledi: "Bana göre biz oldukça iyi bir durumdayız. Yaşadığımız gecikmelere rağmen, bu senede olmamız gereken yerdeyiz."

"Normalde bunu, şu anda başladığımızdan daha erken başlatmak isterdik. Tabii ki de istediğimiz kadar erken başlayamadık, ancak bana göre her şeyi iyi bir şekilde oturtabildik."

"Mercedes ile olan iletişim gerçekten muazzamdı; bize inanılmaz bir destek verdiler, oldukça kısıtlı zamanımız olduğu gerçeğini kabul ettiler. Onlarla haftalık iletişim halindeyiz. Son birkaç ayda onlarla efektif bir çalışma içerisine girdik. Ve bence, 2021 için tasarladığımız parçalarda ve motor yerleştirmenin olgunluğunda olmayı beklediğimiz bir yerdeyiz."

Dizayn olarak büyük bir değişiklik yapılmadığı için McLaren'in 2021 aracı, MCL35M ismini aldı - geçen senekiyle aynı isim, ancak Mercedes'i temsilen "M" harfi verildi.

Ancak buna rağmen FIA tarafından yere basma kuvveti seviyelerinin %10 oranında azaltılması üzerine getirilen kurallara uymak amacıyla gelişimin belirli alanlarında değişiklikler yapıldı. Taban ve difüzörün yeniden dizayn edilmesi gerekti ve Key de bu kayıpların yerine bir şeyler koymaları konusunda ümitli olduğunu söyledi.

"Hâlâ araç üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu proje üzerinde uzun bir süredir çalışıyorduk, genel kurallara rağmen, 2021 aerodinamik değişiklikleri oldukça geç geldi. Bunu geri kazanmaya çalışıyoruz."

"Tabii ki de nispeten büyük bir zarar gördük. Tabanın yan profilinde yapılan değişiklikler 2021 aracında net bir şekilde görülebilecek; küçük bir difüzör, arka fren soğutma kanalları - bunların hepsi arka lastikte bulunan karmaşık aerodinami bölgesini etkiliyor ve bu da tamamen bunu oldukça iyi bir şekilde geri kazanmakla alakalı bir durum. Her geçen hafta daha iyi gelişimler yakalayabiliyoruz, ancak hâlâ yapmamız gereken birkaç şey daha var."