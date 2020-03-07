Key: "Yapmak isteyeceğiniz son şey bir F1 takımını kopyalamak"
McLaren teknik direktörü James Key'e göre F1'deki gelişim yarışı, rakipleri daha iyi fikirler ile geride bırakarak yapılmalı.
Racing Point'in 2020 aracının dizaynına olan yaklaşımı, RP20'nin Mercedes'in şampiyon aracı W10'a çok fazla benzemesi sebebiyle, rakip takımlardan tepki görmüştü.
Her ne kadar Racing Point bu ilham kaynağını alırken bir kural ihlalı yapmamış olsa da, Key'e göre tasarımcılar yeni konseptler ile takımı ileri taşımalılar.
"Yapmak isteyeceğiniz son şey rakibinizi kopyalamak, çünkü rakibinizi daha iyi fikirler ile yenmek istiyorsunuz." diyen Key ekledi:
"Ortada olan durumu görüyorsunuz ve bizim tarafımızdan olaya bakarsak, biz daha çok kendimize odaklanmış durumdayız.
"Tabii ki de rakiplerimize de göz atmak zorundayız ve performans olarak Racing Point'in büyük bir adım attığının farkındayız. Bunu görmemek ve kabul etmemek aptalca olurdu.
McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, Racing Point'in yaptığı bu durumun kurallara uygun olduğu göz önüne alındığında bu durum hakkında şikayet etmenin bir anlamının olmadığını söyledi.
"Bizim için önemli olan şey 2021 kurallarında ve ötesinde neler olduğu. Bence iki takımın birbiriyle olan çalışma ilişkisinde geçerli olan şeyler artık daha anlaşılır bir durumda.
"Biz FIA ile bu konu hakkında temas halindeyiz. FIA, iki takım arasında yürütülen ortak operasyonların kurallar dahilinde olduğunu denetlemekte çok iyi bir iş başarmalı. Örnek vermek gerekirse, büyük takımların küçük takımlarda kullandığı parçaların nasıl çalıştığını öğrenmesinin önüne geçmesi lazım.
"Bu bizim endişelendiğimiz bir durum ve FIA ile yaptığımız görüşmelerde bu durumun düzgün bir şekilde takibinin yapılması gerektiğinin önemini belirtiyoruz, çünkü bu durum kurallara aykırı olurdu.
"Bir A-takımının kuralları hiçe sayıp bir küçük takımla ortak bir operasyona girerek kaynaklarını artırması, bütçe sınırlaması düşüncesine aykırı olurdu ve dürüst olmak gerekirse, bu bizim en çok endişelendiğimiz durum."
Key: "Yapmak isteyeceğiniz son şey bir F1 takımını kopyalamak"
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