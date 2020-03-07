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Formula 1 / Son dakika

Key: "Yapmak isteyeceğiniz son şey bir F1 takımını kopyalamak"

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Key: "Yapmak isteyeceğiniz son şey bir F1 takımını kopyalamak"
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 18:01

McLaren teknik direktörü James Key'e göre F1'deki gelişim yarışı, rakipleri daha iyi fikirler ile geride bırakarak yapılmalı.

Racing Point'in 2020 aracının dizaynına olan yaklaşımı, RP20'nin Mercedes'in şampiyon aracı W10'a çok fazla benzemesi sebebiyle, rakip takımlardan tepki görmüştü. 

Her ne kadar Racing Point bu ilham kaynağını alırken bir kural ihlalı yapmamış olsa da, Key'e göre tasarımcılar yeni konseptler ile takımı ileri taşımalılar. 

"Yapmak isteyeceğiniz son şey rakibinizi kopyalamak, çünkü rakibinizi daha iyi fikirler ile yenmek istiyorsunuz." diyen Key ekledi:

"Ortada olan durumu görüyorsunuz ve bizim tarafımızdan olaya bakarsak, biz daha çok kendimize odaklanmış durumdayız.

"Tabii ki de rakiplerimize de göz atmak zorundayız ve performans olarak Racing Point'in büyük bir adım attığının farkındayız. Bunu görmemek ve kabul etmemek aptalca olurdu.

"İşin mühendislik kısmından bakarsak, burada bulunuyoruz çünkü piste çıkıp herkesi yenmek istiyoruz. Çoğu insanı motive eden şey de tam olarak bu. 
"Mühendisler rekabetçi insanlar, hepimiz öyleyiz. Özellikle F1'de çalıştığınızda ve diğer bir şirket veya diğer takımlar ile devamlı bir rekabet içine girdiğinizde bu hissiyatınız daha da artıyor. 
"F1'i özgün yapan şey sporda takımların birbirine karşı yarışması ile beraber sürücülerin de birbirine karşı yarışması durumu. Ve bir mühendis olarak, gridde kendi alanınızda en iyisi olmak istiyorsunuz. Bu durum pek çok insanı motive eden bir şey, kesinlikle beni motive eden bir şey.
"Diğerlerinin ne düşündüğünü bilmek zor ama ben, kişisel olarak aracın performansından direkt olarak sorumlu olduğumu hissetmek istiyorum."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, Racing Point'in yaptığı bu durumun kurallara uygun olduğu göz önüne alındığında bu durum hakkında şikayet etmenin bir anlamının olmadığını söyledi.

"Rakiplerimizi her zaman analiz ediyoruz ve onların bulduğu çözümler ilginç duruyorlarsa bu çözümleri inceliyoruz, ancak bu durum çok da kolay bir durum değil." diyen Seidl ekledi:
"Bir Formula 1 aracı tasarlamak çok boyutlu bir konu ve bir fotoğraf üzerinden bir şeyleri kopyalamak duyulduğu kadar basit değil. 
"İşte tam da bu yüzden takip etmeniz gereken kurallar bulunuyor. Tahminimizce Mercedes ve Racing Point arasındaki bu ortak operasyon kurallara uygun bir şekilde yürütülüyor, bu yüzden şikayet etmenin bir anlamı yok."
Seidl aynı zamanda FIA'nın 2021 kuralları için yapılan değişikliklerde, iki takımın birbiri ile çalışması durumunu düzgün bir şekilde takip ederken çok iyi bir iş çıkarması gerektiğini söyledi:

"Bizim için önemli olan şey 2021 kurallarında ve ötesinde neler olduğu. Bence iki takımın birbiriyle olan çalışma ilişkisinde geçerli olan şeyler artık daha anlaşılır bir durumda. 

"Biz FIA ile bu konu hakkında temas halindeyiz. FIA, iki takım arasında yürütülen ortak operasyonların kurallar dahilinde olduğunu denetlemekte çok iyi bir iş başarmalı. Örnek vermek gerekirse, büyük takımların küçük takımlarda kullandığı parçaların nasıl çalıştığını öğrenmesinin önüne geçmesi lazım.

"Bu bizim endişelendiğimiz bir durum ve FIA ile yaptığımız görüşmelerde bu durumun düzgün bir şekilde takibinin yapılması gerektiğinin önemini belirtiyoruz, çünkü bu durum kurallara aykırı olurdu.

"Bir A-takımının kuralları hiçe sayıp bir küçük takımla ortak bir operasyona girerek kaynaklarını artırması, bütçe sınırlaması düşüncesine aykırı olurdu ve dürüst olmak gerekirse, bu bizim en çok endişelendiğimiz durum."

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Editör Efe Kahya

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