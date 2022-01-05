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Key, takımların 2022'de sınırları zorlayacaklarını düşünmüyor

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James Key, yeni düzenlemeler ve bütçe kısıtlamasıyla, takımların 2022'de "sınırları zorlamasını" beklemiyor.

Key, takımların 2022'de sınırları zorlayacaklarını düşünmüyor

Her takım, yeni ve geniş kapsamlı kural değişiklikleriyle, 2022 yılına araçlarıyla sıfırdan başlayacak.

Bu kural değişiklikleriyle, pistte daha iyi bir yarış sağlamak ve daha dengeli bir grid oluşturmak amaçlandı. Bunun yanı sıra gridi dengelemek için bir de bütçe kısıtlaması getirildi.

Key, 2022 araçlarının bütçe kısıtlamasıyla tamamen yeni ve farklı olacağı için, takımların sınırları zorlamalarını beklemiyor.

McLaren teknik direktörü, "Aralık ayı takımlar ve FIA için çok stresli bir dönem çünkü orada olmamız ve testler yapmamız gerekiyor."

"Ancak bütçe kısıtlaması ve tamamen yeni araçlarla sınırları pek de zorlayamayacağız."

"Belki 2023 ya da 2024'de, her şey daha oturmuş olduğunda ve biz de alıştığımız zaman olabilir." dedi.

2021'de getirilmesi planlanan yeni düzenlemeler pandemi nedeniyle bir yıl ertelenince, takımlar uzun süredir bu araçları üzerinde çalışıyordu.

Bu çalışmaların çoğu simülatörlerde ve F1'in, 2022 araçlarının nasıl görüneceğine dair tanıttığı modelle dijital platformlarda görüldü.

Ancak sezon yaklaştıkça, takımlar tanıtım videoları paylaşmaya ve çarpışma testlerini geçmeye başladı ve Key, bir şeylerin artık gerçekmiş gibi hissettirdiğini söyledi.

Key, "Bir şeyler yavaş yavaş görünür hale geliyor."

"Araçlar artık çok canlı ve gerçekmiş gibi hissettiriyor. Bu önceden dijitaldi ancak şimdi gerçekler." dedi.

Key ayrıca, takımlar neyin işe yaradığı konusunda bir noktada birleşmeden önce, bir takımın yeni düzenlemeleri başarıyla uygulama ve rakiplerinin önüne geçme potansiyeli olabileceğini de düşünüyor.

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