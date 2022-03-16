Key: "Mercedes'in sidepodları büyük bir rol oynamayabilir"

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Mercedes, Bahreyn'deki testlere farklı bir tasarımla gelerek griddeki diğer takımları ve taraftarları şaşırttı. W13'ün yeni tasarımında, sidepodlara gelen hava akımı önemli ölçüde azalmış durumda.

Bununla birlikte, yeni "sıfır-pod" tasarımının pratikte nasıl çalışacağı konusunda farklı düşünceler var. Red Bull danışmanı Helmut Marko, her ne kadar yarıştaki etkisi görülmemiş olsa da testler sırasında bu yeniliğin "etkileyici olmadığını" söyledi.

Ancak Mercedes'in sidepodları gridin ilgisini çeken tek tasarım değil. Her takım, yeni kurallar kapsamında farklı yaklaşımlar sergilediği için griddeki araçların hepsi birbirinden farklı görünüyor.

Key, Gümüş Okların böylesine farklı bir şey denemesinin "cesurca" olduğunu ve "sıfır-pod" tasarımının pratikte nasıl görüneceğini merak ettiğini söyledi.

Key, "Bunu denedikleri için onlara şapkamı çıkartıyorum."

"Çalışması için çok fazla makine mühendisliği gerektiren böyle farklı bir şey seçmeleri cesur bir karar."

"Bunun aynı zamanda 10 farklı tasarımdan biri olduğunu da söyleyebilirsiniz. Mercedes'in sidepodları Ferrari'nin tam zıttı. Ancak ikisinin de rekabetçi olacaklarına eminim."

"Belki de bu, sidepodların önemli bir rol oynamadığını gösteriyor. Mercedes kesinlikle en ekstrem olanını seçti. Bu nedenle nasıl çalışacağını ve doğru olup olmadığını görmek ilginç olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Key aynı zamanda testlerdeki sonuçların, grid sıralamasını tahmin etmek ve bir takımın avantajlı olup olmadığını anlamak konusunda normalden daha karmaşık olduğunu söyledi.

Key bu nedenle McLaren'ın diğerlerine kıyasla nerede olduğuna emin değil ancak yine de sporun büyüklerinin önde olacağını düşünüyor.

Key "Bu yıl bir şey söylemek hiç olmadığı kadar zor."

"Takımlar testlerde farklı lastikler, farklı yakıt yükleri ve farklı motor ayarlarında yarıştılar -bütün bunlar aracın ne kadar hızlı olduğunu önemli ölçüde değiştiriyor- ve elinizi göstermenin bir anlamı yok. Herkes makul ölçüde yakın görünüyor." dedi.