Key, McLaren'ın programından memnun

McLaren, çarşamba günü çok sayıda tur atan ekiplerden birisiydi ve Lando Norris toplamda 137 tur atmayı başardı.

Günün ardından konuşan teknik direktörü James Key, her şeyin programa göre gittiğini söyledi.

"Bugün Lando ile 137 tur attığımız verimli bir gün vardı. Sabah bize aracın aero akış koşullarına ilişkin veriler sunacak olan bazı özel aero ölçümler yaptık. Sonrasında bazıları yeni olan çeşitli test parçalarıyla ilgili programımıza geçtik."

"Öğleden sonra bazı mekanik ayar çalışmaları ve dayanıklılık testleriyle birlikte uzun sürüşler yaptık."

"Ayrıca Carlos ile öğrendiklerimize ek olarak, aracı daha iyi anlamamıza yardımcı olan bazı genel ayar çalışmaları yaptık."

"Programımız cuma günü her iki sürücüyle devam edecek. Bazı yeni parçalara sahip olacağız ve son iki günde öğrendiğimiz yöne doğru gideceğiz."

Norris, "İyi bir gündü ve 137 tur yaptık. Neredeyse yapmak istediğimiz her şeyi tamamladık. Araçta iyi bir hisse sahiptim ve geçen yıla kıyasla yol tutuş açısından çok farklı değil, ki bu iyi bir şey."

"Hem kendim hem de takımımız için çok şey öğrendik, yarın ve gelecek hafta için iyi bir başlangıç yaparak programımızı tamamladık."

"Geliştirmemiz gereken alanlar var, ama genel olarak üretken bir gün oldu." dedi.

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