Key: "McLaren, Silverstone'da yeni güncellemelere sahip olacak"

McLaren, sezonun ilk iki yarışı olan Avusturya'da iyi bir performans sergiledi.

Ancak Macaristan'da daha fazla zorlandılar ve orta grubun en önünde yer almıyor gibi göründüler.

McLaren'ın teknik patronu James Key, aracın daha hızlı hale gelmesi için bu hafta sonu bazı yeni parçalar sahip olacaklarını doğruladı.

“İlk yarışlar ilginçti ve mücadele çok yakındı. Sezon bu yıl kısaldı, baskı çok fazla ve her yarış hafta sonundan en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor."

"İlk üç yarış, aracımızın Barcelona'daki testlerinde fark ettiğimiz güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmemizi mümkün kıldı. Bu, önceden planladığımız güncelleme programını doğrulamamızı da mümkün kıldı."

"MCL35'teki İngiltere Grand Prix'sisinde test etmeyi planladığımız bazı yeni parçalar olacak. Bu yıl benzersiz bir zorlukla karşı karşıyayız. Bu aracın gelişimi ile bir sonraki aracın gelişimi arasında bir denge bulmalıyız. Çünkü kış sezonunda sadece güç ünitesi tedarikçisini değiştireceğiz."

"Ayrıca seçilen gelişim yönünü değerlendirmek için Silverstone'daki ikinci yarışta ve İspanya GP'ye yeni parçalar getireceğiz. Program çok yoğun. Tasarım ve üretim departmanları, fabrikanın kapatılması nedeniyle kaybedilen süreyi telafi etmek için her şeyi yapıyor."

"Onlara ve Renault'daki meslektaşlarımıza bu süreden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. ”