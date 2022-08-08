Key: "MCL36 ile ilgili yapılması gerekenlerin farkındayız"

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Geçtiğimiz sezon 9 sezonluk galibiyet hasretine son veren McLaren, yeni kuralların ilk senesi itibariyle karışık bir dönem geçirmekte. İstikrarsız görünen MCL36, pist sıcaklığı ve sürüklenme seviyeleri gibi değişkenlerden ciddi derecede etkilenmekte.

Bu istikrarsızlığın farkında olan Key, The Race'a verdiği bir demeçte takımın gelecek sezon bu zayıflıkları gidermeyi amaçladığını söylüyor.

Key, "Güçlü performans gösterdiğimiz zamanlar oldu, bu tuhaf bir olay değil. Ama aynı şekilde zayıf performanslarımız da oldu."

"Belki bazı parçalara daha fazla odaklanmamız gerektiğini veya aracı geliştirirken daha cesur olmamız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ancak bunu yalnızca, aracınızı çok taze ve farklı olan düzenlemelerle tasarladıktan sonra ilk kez çalıştırdığınızda gerçekten anlarsınız."

"Ayrıntılı olarak incelenen ve bir süredir hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görmek için yapılan faaliyetlerimiz mevcut. Bazılarını 2023 aracında kullanabiliriz, aslında biraz daha farklı bir geometriye sahip olsaydık şimdiden bu etkiyi elde edebilirdik."

“Bazıları ise daha kısa vadeli önlemler. Araçtaki zayıflıkların tamamı, çözümler denemek ve geliştirmek için kısa ve uzun vadeli faaliyetler içeriyor.”

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese

İlk 13 yarışın ardından ön grup dışında podyuma çıkabilen tek takım olan McLaren (Lando Norris, Imola), takımlar şampiyonasında 5. sırada. Ancak Daniel Ricciardo'nun halen iyi sonuçlar elde etmekte zorlanması, dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan Alpine'in onları geçmesine neden oldu.

Dördüncülüğe geri dönmek isteyen İngiliz takım, aracı geliştirmeye devam etmekten vazgeçmiş değil.

Key, "Araçla ilgili tam olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bu, varmak istediğimiz noktaya varmakla ilgili bir durum. Kısıtlı aero ve bütçe sınırı ile istediğiniz kadar agresif bir şekilde ilerleyemezsiniz. Bu çerçevede çalışmak zorundasınız."

“Hangi yönde gitmek istediğimizin farkındayız. Güncellemelerden bazıları, aracın daha da gelişmesini sağlayacak özelliklerin kilidini açacak. Her şey oldukça net, güncellemeleri araca getirmek sadece bir zaman meselesi."

"Tırmanış esnasında yaşadığımız sorun çok yoğun bir sezon geçirmemiz, yarış üstüne yarış var. Bir sezonda güncelleme getirebileceğiniz sadece dört yarış var çünkü pit yolunda şasiyi yeniden işleyemiyorsunuz, tüm bunları fabrikada yapmanız gerekiyor."

"Yani, çok daha güçlü olmak istememize rağmen - ve bence bazı takımlar bizden daha güçlüydü, örneğin atılan adımların doğasına bakarsak Aston Martin - ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Araca biraz alışmamız gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu net bir cevap değil, ancak sürecin içinde bulunduğunuzda ne yapılması gerektiğini açıkça görebiliyorsunuz." dedi.