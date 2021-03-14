Key: "MCL35M beklediğimiz gibi çalışıyor"

McLaren, bu yıl Mercedes güç ünitesine geçti ve MCL35M ile yapılan ilk testlerin ardından son derece olumlu açıklamalar var.

Oldukça hızlı görünmesinin yanı sıra, pist üstünde dengeli olduğu belirtilen MCL35M, sürücülerden de övgü aldı.

Şimdi ise teknik direktör James Key, her şeyin plana göre gittiğini söyleyerek olumlu açıklamaları sürdürdü.

Key, "Testlere lansmanda tanıttığımız araçla başladık. Henüz ilk günde bazı şeyleri değiştirdik ve testin kalan kısmında araç üzerinde birkaç değişiklik daha olacak."

"Bu çözümleri karşılaştırıp ilk yarış için araçla ilgili en iyi düzeni seçeceğiz."

"Şu anda planımızı gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Daniel araca çok iyi adapte oldu ve şimdiden bazı ilginç çözümler buldu. "

"MCL35M beklentilerimizi karşılıyor ve ilk izlenimlerimiz olumlu." dedi.

Diğer araçlara baktığında, en çok hangi çözüme şaşırdığı sorulduğunda Key, "Mercedes'in ilginç bir alt gövde ve taban tasarımı var. Bu, yeni bir çözüm olduğu için şimdi herkes buna bakıyor."

"Böyle bir çözümü kopyalamak ne kadar sürer? Aslında gelişim için ne kadar zaman harcadığınıza bağlı. Böyle bir taban hazırlamak zor değil. Ancak fikri anlamak ve onu aracınızın tasarımına uygun hale getirmek daha zor."

"Her şey yolunda giderse, bir ay sürer. Ancak kilit bir parçanın değiştirilmesi gerektirebilir, ki böyle bir durumda daha fazla zaman gerekir." yanıtını verdi.