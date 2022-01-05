Key: "İlk yarıştaki tablo temsili olmayacak"

"Rüzgar tünelinde ve CFD üzerinde artık daha az zamanımız var. Tüm bu ek faktörler, 2022 aracı üzerinde çalışmayı, benim için son 25 yıl içindeki en zorlu görev haline getirdi."

"Ek kısıtlamalara rağmen, sıfırdan bir şeyler yaratmak güzel. Bu kısıtlamaların tüm takımlar için geçerli olduğunu, herkesin bu sorunla karşı karşıya olduğunu bilmek de aynı derecede güzel."

"Bana göre gelecek yıl yine benzer bir güç düzenine sahip olacağız, muhtemelen ufak tefek bazı sürprizler olacak ama ilk yarışta olacak diye bir kaide yok."

"İlk yarış temsili bir yarış olmayacak."

"Sanırım sezon sona ererken, tablonun değiştiğini göreceğiz. Bence taşlar yerine oturduğunda, bütçe sınırı dahilinde en akıllıca davranan takım öne çıkacak.

"Bu, performansı en üst düzeye çıkarmakla ilgili. Fakat yalnızca tasarım ve gelişime bağlı değil, pistte her şeyi doğru şekilde yapmamızla, pistteki çalışma şeklimizle, üretim tesislerimizin nasıl çalıştığıyla ve teknik taraftaki taleplerimizle, finansal kapasitemiz arasında bir uzlaşma bulmakla ilgili olacak."

"Tüm bunlar pist üzerinde daha fazla performansa yol açacak."