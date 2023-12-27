Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

2022'de iyi bir yıl geçiren ve sezonu altıncı sırada tamamlayan Alfa Romeo, 2023 sezonunu ancak dokuzuncu tamamlayabildi.

Fakat arka planda 2026 için hazırlıklar var ve bu kapsamda McLaren'dan James Key ile anlaşmaya vardılar.

Takımın yeni teknik direktörü Key, bu yıl Red Bull ile orta grup arasında sadece %1,5'lik bir performans farkı olmasının, küçük kazanımların çok değerli olacağını gösterdiğini düşünüyor.

Bundan ötürü de 2024'te daha iyisini yapabilecekleri konusundaki umutlar artmış durumda.

Key şöyle konuştu: "Son derece yakın bir grid var."

"Rakamları takip etmediğiniz sürece dışarıdan pek belli olmuyor, çünkü sıralama hâlâ çok benzer. Ancak tur zamanlarına bakarsanız, toplamda %1,5'lik bir dilimdeyiz ve bazen farklar bundan da az oluyor."

"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum ama Mercedes ya da Red Bull ile aramızdaki farka bakarsanız, bu sadece birkaç viraj, frenleme ya da başka bir şeyle ilgili."

"Eskiden sekizinci/dokuzuncu sırada olan bir araçla birinci/ikinci sırada olan bir araç arasında gördüğünüz devasa fark gibi bir durum söz konusu değil. Farklar birkaç yıl önce çok belirgindi, şimdi ise inanılmaz derecede yakın."

Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

"Bu da gösteriyor ki, hem pistte hem de fabrikada gelişim ve araçla ilgili kararlarda her şeyi doğru yaparsak, faydalanabileceğimiz çok daha fazla fırsat olacak."

"Herkes için durum aynı fakat bu pozisyonda sıkışıp kaldığımıza inanmak için hiçbir neden yok. Kesinlikle daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum."

"Şu anda beşinci sıradan 10. sıraya kadar olan gruba bakarsanız, son derece yakın olduğunu görürsünüz. Bu açıdan daha da ileriye gidebileceğimiz konusunda iyimser olmak için her türlü nedenimiz var."

Key, takımın her alanda gelişmesi gerektiğini kabul ediyor, ancak güçlü bir temelleri olduğunu söylüyor.

"Bence tüm temel unsurlara sahibiz, bu yüzden hemen daha iyisini yapma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum."

"Yine de eksik kaldığımız bazı büyük şeyler de var. Bence gelecekteki sermaye [artışı] bu boşlukları daha modern ve önemli tesisler sayesinde dolduracak, sahip olduğumuz ve zaten iyi olan mevcut tesislere yatırım yapacak."

"Sauber'in efsanevi bir rüzgar tüneli var."

"Ancak örneğin teknoloji açısından yapılması gereken şeyler var. Bence tüm bunlar şu anda bulunduğumuz yere kıyasla doğrudan performans artışı sağlayacak şeyler."

"Yapılacak çok şey olmasına rağmen hâlâ %1,5'in içinde olmak bence oldukça iyi bir şey."

"Bunun ötesinde, diğer alanlara da bakmamız gerekiyor. Bu dilimi daha da aşağıya çekmek için üretim tarafını daha da zorluyoruz. Ayrıca biraz daha ofis alanına ihtiyacımız var. Dikkate almamız gereken pek çok büyük proje var."