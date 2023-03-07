Key: "Geçen yıl değişen taban kurallarından olumsuz etkilendik"

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Geçtiğimiz yaz takımlar ve FIA, dalgalanma sorununu çözme girişiminin bir parçası olarak taban kenarı yüksekliklerini 15 mm arttırmaya karar verdiler.

Değişen tabanları rüzgâr tünelinde deneyen McLaren, 2022 konseptinin yeni kurallara uyum sağlayamayacağına karar verdi ve Eylül ayından itibaren çok daha yüksek potansiyel sunan bir tasarım üstünde çalışmaya başladı.

Ancak karar epey geç alınmıştı; bu da takımın ilk birkaç hafta yarım bir araçla mücadele edeceği anlamına gelmekteydi.

McLaren'in şimdiki hedefi dördüncü yarış olan Azerbaycan GP'sine kadar aracı tamamlamak ve orta grubun önündeki yerine geri dönebilmek.

Sezona zor başlamaları hakkında konuşan James Key, "Sıkıntılar aslında 15 mm yükseltilmiş tabanları kabul ettikten sonra başladı. Geçen yıl dalgalanmanın epey önemli bir sorun olduğu düşünüldüğünde bu çok mantıklıydı. Sezon içinde işler iyileştikçe herkes için daha iyi olmaya başladı.

"Kulağa çok küçük geliyor ama bu tabanlar çok büyük ve inanılmaz derecede hassas. Muazzam derecede yere basma gücü üretiyorlar, dolayısıyla geçen yıl aracımızda beklediğimizden çok daha büyük bir kayba yol açtı. Diğer takımları da farklı şekillerde etkilemiş gibi görünüyor."

"Bu durum bir dereceye kadar o sırada kullandığınız taban kenarı geometrisiyle ilgili gibi görünüyor."

Lando Norris, McLaren MCL60, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen yıl iki takım epey gelişmeye başlamıştı, bunlardan biri de bizdik. Yeni tabanların devreye girmesi bizim için gerçekten büyük bir darbe oldu."

"O sırada sanırım Eylül ayındaydık ve mevcut tasarımın işe yaramadığını düşünüyorduk. Hatta taban geometrisiyle ilgili yönümüzü tamamen değiştirmemiz gerektiğine dahi karar vermiştik."

"Bu büyük bir değişiklik, çünkü bunlar çok büyük ve çok karmaşık projeler. Düzenlemelerin yaz arasında kesinleşmesi ve ardından büyük bir darbe almamız, geç bir dönemde yönümüzü değiştirmek zorunda kaldığımız anlamına geliyordu."

"Etrafta dolanıp ne yapacağımızı ve aslında bunu neden yapmadığımızı düşünmüyorduk. Yeni düzenlemelerin geçen yıldan bildiklerimizle uyum sağlamayacağını fark etmek bizi zorladı."

"Bu da tabanda yeni bir yaklaşım benimsememize neden oldu. Bu tür şeyleri geliştirmek biraz zaman alıyor. İlk yarışa yetiştirmeye çalıştık ama yeterince olgunlaşmamıştı."

"Eğer tabanı şimdiki haliyle getirseydik daha iyi olabilirdik, ancak çalışacağını garanti etmek için dengeyi, korelasyonu ve diğer her şeyi korumanız gerekir, dolayısıyla ilk yarış için biraz riskliydi."

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda üzerinde bulunduğumuz rota oldukça verimli görünüyor, umduğumuz sonuçları veriyor. Elbette halen yapılması gereken bazı işler var."

"Gelişim oranı şu ana göre daha yüksek. Eğer kurallar daha erken değişseydi, ya da eski tasarımın işlemediği gerçeğini dört hafta önce fark etseydik, şu anda çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik."

"Bu biraz utanç verici bir durum, ancak bulunduğumuz yerdeyiz ve bunu atlatacağız." dedi.