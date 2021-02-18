Key: "F1 takımları, kaybettikleri yere basma gücünü 2021'de telafi edecek"

FIA, Pirelli lastiklerinin daha az baskıya maruz kalması için 2021 sezonunda araçları yavaşlatmak adına yere basma gücünü % 10 civarında azaltacak kural değişiklikleri hazırladı.

Bu kapsamda aracın tabanının arka kısmı üçgen bir şekilde kırpıldı. Bunun dışında fren kanalları ve difüzörde de bazı değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle yere basma gücünün % 10 civarında düşmesi bekleniyordu ancak Mercedes'ten gelen açıklamada, 2019 seviyesine dönecekleri belirtildi.

Ancak Key, kış döneminde yaptıkları gelişimin ardından gelişime izin verilen alanlarla bu kaybı telafi edeceklerini düşündüklerini söyledi. Key, sezonun erken döneminde çoktan 2020 seviyelerine dönmeyi beklediklerini belirtti.

Key, "Bu değişiklik, uzun süredir bu araçlarda sahip olduğumuz hızlı gelişimi durdurma etkisine sahip oldu. Bu kurallar altında ekstra bir sene daha geçirmek için, buna ihtiyacımız vardı."

"Ancak yine de aracın kalan bölümünde gelişim için çok fazla potansiyel var. Aynı zamanda bu değişiklikler çevresinde de gelişim alanları var."

"Bu açıdan tahminlerime göre sezona başladıktan sonra, kaybın çoğunu telafi edeceğiz. Bu birinci yarış versiyonunda mı olur, bunu söylemek zor ancak henüz % 100 seviyesine ulaşmadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Key, McLaren'ın sezonun ilk yarışı için planladığı aracın geçen seneki yere basma gücü seviyesinden geride olacağını ancak sezon ilerledikçe daha fazla performans bulacaklarını söyledi.

Key, "Lansman aracımızda bunlardan bazıları var. Hâlâ geliştirilmekte olan yarış aracımızda daha fazlası olacak."

"Bu açıdan şu anda size birinci yarışta tam olarak nerede olacağımıza dair bir oran veremem. Ancak o zaman, tabii ki % 110 olmayacak ancak bir oranın olacağını söyleyebilirim." dedi.

Bu seneki kural değişiklikleri aracın arka tarafında olsa da, değişikliklerin aracın ön tarafında da etkisi oldu.

Aracın arkasındaki yere basma gücünün azalmasının, mesela aracın aero dengesi üzerinde etkisi oldu. Takımlar, aracın arka tarafına yardımcı olmak için ön tarafın yere basma gücü seviyesini azaltmak zorunda kaldı.

Key, "Bu gerçek bir mücadeleydi. Yeni kuralların sunduğu rakamlar eşsiz olduğu için, yeniden düşünmek zorunda kaldık. Rakamlar geçmişte karşılaştıklarımız gibi değildi."

"Değişiklikler, aracın arkasındaki yere basma gücünü kırpsa da, aracı yeniden dengelemek için önden de yere basma gücü almak zorunda kaldık. Yani yere basma gücü açısından genel bir azalma oldu." dedi.

Takımlar yere basma gücü seviyesini telafi etse dahi tur zamanlarının Pirelli'nin bu sene için hazırladığı "daha sağlam" lastiklerle bir sn civarında yavaş olması bekleniyor.