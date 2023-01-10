Key: "Ceza Red Bull'a zarar vermeyecek"
McLaren teknik patronu James Key, rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasının Red Bull üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağı görüşünde.
Geçen yıl mali düzenlemeleri ihlal ettiği için Red Bull Racing yedi milyon dolar para cezası almış ve ayrıca takıma %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirilmişti.
Red Bull Racing takımlar şampiyonasını kazandığı için rüzgar tünelinde rakiplerine kıyasla zaten daha az zamana sahip.
Örneğin geçen yıl ikinci olan Ferrari %75'lik bir kullanıma sahipken, Red Bull sadece %63'lük bir kullanıma sahip olacak.
Bazıları bunun Red Bull'u epey olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ancak McLaren teknik direktörü James Key aynı görüşte değil.
Key, bu durumun Red Bull üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacağına inanıyor.
McLaren'ın teknik patronu, "Bence herkes mevcut şartlarda önceliklerini daha dikkatli seçmek zorunda."
"Rüzgar tünelinde geçirilen süre her geçen yıl azalıyor. Takımlar da kendi deneyimlerinden yola çıkarak duruma adapte oluyor ve bu kısıtlamalar altında maksimumu elde etmeye çalışıyor."
"Rüzgar tünelinde geçirilen sürenin azalması her takım üzerinde olumsuz etki yaratır fakat şimdi geçen yıl yaptığınız araştırmalarla zaman kaybetmiyorsunuz."
"Sadece zayıf yönlerinizi kapatmaya çalışıyorsunuz, program seçimlerinizde çok daha net hedefler belirliyorsunuz, bu nedenle ciddi bir etkiye sahip olmasını beklemek doğru değil." dedi.
McCullough: "Hulkenberg doğal bir yetenek"
Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Son Haberler
F1 takımları, spora giriş ücretini yükseltmek istiyor
Mevcut takımlar, spora katılım ücretinin 200 milyon dolardan daha üst bir seviyeye çıkarılmasını istiyorlar.
2023 F1 sezonunda hangi pilot kaç numarayla yarışacak?
Formula 1 pilotları artık belirlemiş oldukları kalıcı numaralarla mücadele ediyorlar. Sadece şampiyon olan pilota, belirledikleri numaralar dışında 1 numara ile yarışma hakkı veriliyor. Peki 2023'te F1 pilotları hangi numaralarla yarışacaklar ve F1 pilot numaralarının arkasında bir hikaye bulunuyor mu?
Verstappen: "Arkadan kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"
Max Verstappen, Red Bull'un 2022 Formula 1 aracının yol tutuşuyla ilgili sezon başındaki hayal kırıklıklarını özetledi ve "Arkadan kayma yaşayan bir araç hızlı olamaz" dedi.
F1, çift yarış direktörü uygulamasını sürdürecek
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, gelecek sezon da iki yarış direktörü uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.