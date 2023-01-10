Key: "Ceza Red Bull'a zarar vermeyecek"

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Geçen yıl mali düzenlemeleri ihlal ettiği için Red Bull Racing yedi milyon dolar para cezası almış ve ayrıca takıma %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirilmişti.

Red Bull Racing takımlar şampiyonasını kazandığı için rüzgar tünelinde rakiplerine kıyasla zaten daha az zamana sahip.

Örneğin geçen yıl ikinci olan Ferrari %75'lik bir kullanıma sahipken, Red Bull sadece %63'lük bir kullanıma sahip olacak.

Bazıları bunun Red Bull'u epey olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ancak McLaren teknik direktörü James Key aynı görüşte değil.

Key, bu durumun Red Bull üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacağına inanıyor.

McLaren'ın teknik patronu, "Bence herkes mevcut şartlarda önceliklerini daha dikkatli seçmek zorunda."

"Rüzgar tünelinde geçirilen süre her geçen yıl azalıyor. Takımlar da kendi deneyimlerinden yola çıkarak duruma adapte oluyor ve bu kısıtlamalar altında maksimumu elde etmeye çalışıyor."

"Rüzgar tünelinde geçirilen sürenin azalması her takım üzerinde olumsuz etki yaratır fakat şimdi geçen yıl yaptığınız araştırmalarla zaman kaybetmiyorsunuz."

"Sadece zayıf yönlerinizi kapatmaya çalışıyorsunuz, program seçimlerinizde çok daha net hedefler belirliyorsunuz, bu nedenle ciddi bir etkiye sahip olmasını beklemek doğru değil." dedi.