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Formula 1

Key: "Takımların Red Bull tarzı ön süspansiyon düzeneğine geçmemesine şaşırdım"

Sauber teknik direktörü James Key, diğer Formula 1 takımlarının aracı daha hızlı bir hale getiren Red Bull tarzı çekme çubuklu ön süspansiyona geçmemesine şaşırmış.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Steven Tee / Motorsport Images

Hinwil merkezli takım, Red Bull ve McLaren tarafından başlatılan bir trendi takip etmek için ön süspansiyon yapısında itme çubuklu düzenden uzaklaştı.

Sauber teknik direktörü James Key, bu iki takımın ön taraftaki itme çubuğunu bu kadar iyi kullandığını göz önünde bulundurarak, bunun gidilecek bariz bir tasarım yolu olduğunu tahmin etmişti.

Ancak, VCARB bu yolu seçen diğer tek takım oldu ve geriye kalan diğer takımlar ise 2023 düzenine sadık kaldı.

Daha fazla takımın ön süspansiyon yapılarını değiştirmemelerine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Key, "Aslında biraz şaşırdım. Diğerlerinin de çekme çubuklu düzenle seneye başlamalarını bekliyordum."

"Öne doğru bir tür yığılma oluyor. Aerodinamik olarak aracın öne yığılması gerekiyor çünkü bunu yapmaya çalışmanın tüm sonuçlarına rağmen, kesinlikle daha hızlı bir araç oluyor."

"Bu McLaren'de erken dönemde vardığımız bir sonuçtu ve tabii ki Red Bull'da da her zaman vardı. Sauber'de yapılan çalışma, yani rüzgar tüneli ve CFD sonuçlarına baktıklarında Nisan/Haziran aylarıydı ve faydasının yeterince büyük olduğunu açıkça gösterdiler. Bu yüzden diğerlerinin bunu yapmamış olmasına biraz şaşırdım." dedi.

Key, yeni süspansiyonun geçen hafta Bahreyn'de yapılan testlerde ilk kez kullanılmasının cesaret verici olduğunu, ancak hâlâ yapılması gereken iyileştirmeler bulunduğunu açıkladı.

Key, "Bundan biraz daha fazla yararlanmamız gerektiğini düşündüğüm birkaç şey var. Bunun için biraz geç kaldım ama temelde tam olarak yapması gerekeni yapıyor."

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu otomobilde gerçekten güzel olan şey, ki Sauber'e geldiğimde bunu çok fark ettim, simülatörden çıkan sonuçların, belirli bir mekanik tarafı araştırmanın mantıklı bir sürecinden çıkan şeylerin çok iyi bir şekilde ilişkili görünmesidir."

"Bu çok saf bir araç. Beklediğiniz sonuçları veriyor. Bunu görmek gerçekten güzel. Yani, evet, ön süspansiyon beklendiği gibi çalışıyor." dedi.

Süspansiyon değişikliğinin ötesinde, Sauber'in yeni C44'ü testlerde bazı umut verici potansiyel işaretleri verdi. Ancak şu anda rekabete karşı nasıl durduğu net değil.

Testi değerlendiren Key, "Sanırım birkaç hedefimizi gerçekleştirdik. Hâlâ yapılması gereken işler var ve her açıdan hâlâ bulunması gereken bir performans var."

"Ancak viraj içi verimliliğin kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Viraj içi denge daha iyi ve artık bunu da geliştiren ve geçen yıl sahip olmadığımız bazı mekanik araçlara sahibiz."

"Sürücülerin geçen yıl asla yapamayacakları farklı şeyleri yapmalarına da olanak sağladı."

"Şu anda hâlâ tüm bunları gerçek hayatta araştırıyoruz ama bence geçen yılki araçtan daha eksiksiz bir araç." dedi.

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