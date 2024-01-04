Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"
Sauber Formula 1 teknik direktörü James Key, takımın tam Audi ismi altındaki ikinci yılı olan 2027'ye kadar 'son ürün' haline gelemeceğini söylüyor.
Alman üreticinin katılımından önce iki ara sezon boyunca Stake F1 bayrağı altında yarışacak olan Hinwil merkezli takım şu anda ekstra personel ve iyileştirilmiş tesislerle inşa ediliyor.
Ancak Eylül ayında göreve başlayan Key, 2026'da yeni yönetmelikler yürürlüğe girene kadar Audi'nin işi zamanında tamamlanamayacağını kabul ediyor.
Autosport'un takımın durumuyla ilgili sorusu üzerine Key, "Sonraki adımlar açısından, iyi belgelenmiş çok önemli bir plan var."
"Bu konuda şimdiden harekete geçtik. Halihazırda var olan çok iyi yeteneklere, yeni yetenekler katmak arka planda üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız bir öncelik."
"Elbette bekleyiş dönemlerinde insanlar için bir teslim süresi var. Yani bunun farkındayız. Kesinlikle bunu beklemiyoruz, şu anda fazladan insan olmadan yapabileceğimiz pek çok şey var."
"Ancak nihayetinde hedeflerimize ulaşmak için tüm kilit alanlarda ve aslında tüm alanlarda genişlememiz gerekiyor. Bu sürecin neresinde olursak olalım her yerde bir adım atmamız gerekiyor."
"Yani kısa vadeli hedefimiz bu, şu anda yaptığımız şey tam olarak bu, Andreas [Seidl] ile 2024 ve gelecek için bu konuda yakın bir şekilde çalışıyoruz. Sonra nasıl gideceğimize bakacağız."
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
"Bence en nihayetinde 2027'ye kadar hedeflediğimiz son ürüne ulaşamayacağız. Çünkü daha yapacak çok şey var. Ancak 2026'ya yaklaşırken çok daha iyi durumda olacağız. Bu da bize ihtiyacımız olan ileri adımı atma fırsatını verecek." dedi.
Daha önce 2010-2012 yıllarında Sauber'de görev yapan Key, takımın üzerine inşa edilecek iyi bir temele sahip olduğu konusunda ısrarlı.
"Takım büyüyor, Sauber'de kendimi çok yaşlı hissetmeme rağmen aslında çok genç bir takım. Daha önce katıldığımda kendimi oldukça genç hissediyordum! Ama hala büyümeye devam ediyor."
"Bence mevcut büyük hissedarla yaşadığı istikrar dönemi onun için gerçekten de çok iyi oldu. Bu koşullar altında büyüyebildi. Şimdi de elbette çok yakın gelecekte atacağı heyecan verici adımlar var."
"Bence bunun büyük bir kısmı sahip olduklarını pekiştirmekle ilgili. Bence şu anda takımın nispeten yeni bir üyesi olarak nerede potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Takımda sahip olduğumuz yeteneklerle ya da takımda halihazırda sahip olduğumuz imkanlarla oldukça kolay doldurabileceğimiz bir boşluk olduğunu fark edebiliyoruz." dedi.
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"
Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor" Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"
Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular
Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular
Son Haberler
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak" Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"
Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek" Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"
Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"
Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek" Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"
Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"
Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı" Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar