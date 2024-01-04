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Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"

Sauber Formula 1 teknik direktörü James Key, takımın tam Audi ismi altındaki ikinci yılı olan 2027'ye kadar 'son ürün' haline gelemeceğini söylüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

Alman üreticinin katılımından önce iki ara sezon boyunca Stake F1 bayrağı altında yarışacak olan Hinwil merkezli takım şu anda ekstra personel ve iyileştirilmiş tesislerle inşa ediliyor.

Ancak Eylül ayında göreve başlayan Key, 2026'da yeni yönetmelikler yürürlüğe girene kadar Audi'nin işi zamanında tamamlanamayacağını kabul ediyor.

Autosport'un takımın durumuyla ilgili sorusu üzerine Key, "Sonraki adımlar açısından, iyi belgelenmiş çok önemli bir plan var."

"Bu konuda şimdiden harekete geçtik. Halihazırda var olan çok iyi yeteneklere, yeni yetenekler katmak arka planda üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız bir öncelik."

"Elbette bekleyiş dönemlerinde insanlar için bir teslim süresi var. Yani bunun farkındayız. Kesinlikle bunu beklemiyoruz, şu anda fazladan insan olmadan yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Ancak nihayetinde hedeflerimize ulaşmak için tüm kilit alanlarda ve aslında tüm alanlarda genişlememiz gerekiyor. Bu sürecin neresinde olursak olalım her yerde bir adım atmamız gerekiyor."

"Yani kısa vadeli hedefimiz bu, şu anda yaptığımız şey tam olarak bu, Andreas [Seidl] ile 2024 ve gelecek için bu konuda yakın bir şekilde çalışıyoruz. Sonra nasıl gideceğimize bakacağız."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

"Bence en nihayetinde 2027'ye kadar hedeflediğimiz son ürüne ulaşamayacağız. Çünkü daha yapacak çok şey var. Ancak 2026'ya yaklaşırken çok daha iyi durumda olacağız. Bu da bize ihtiyacımız olan ileri adımı atma fırsatını verecek." dedi.

Daha önce 2010-2012 yıllarında Sauber'de görev yapan Key, takımın üzerine inşa edilecek iyi bir temele sahip olduğu konusunda ısrarlı.

"Takım büyüyor, Sauber'de kendimi çok yaşlı hissetmeme rağmen aslında çok genç bir takım. Daha önce katıldığımda kendimi oldukça genç hissediyordum! Ama hala büyümeye devam ediyor."

"Bence mevcut büyük hissedarla yaşadığı istikrar dönemi onun için gerçekten de çok iyi oldu. Bu koşullar altında büyüyebildi. Şimdi de elbette çok yakın gelecekte atacağı heyecan verici adımlar var."

"Bence bunun büyük bir kısmı sahip olduklarını pekiştirmekle ilgili. Bence şu anda takımın nispeten yeni bir üyesi olarak nerede potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Takımda sahip olduğumuz yeteneklerle ya da takımda halihazırda sahip olduğumuz imkanlarla oldukça kolay doldurabileceğimiz bir boşluk olduğunu fark edebiliyoruz." dedi.

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