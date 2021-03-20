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Formula 1 / Son dakika

Key: ‘’Aero konseptlerini yargılamak için çok erken’’

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Geçtiğimiz günlerde, yeni aero kurallarının, Red Bull’un yüksek eğimli tasarımına daha iyi uyduğu konuşuluyordu. James Key ise bu konuda bir yorum yapmak için erken olduğunu belirtti.

Key: ‘’Aero konseptlerini yargılamak için çok erken’’

Kurallar, yeni sezonda çok fazla değişmese de, takımlar araçlarında sınırlı sayıda değişiklik yaptılar. Ancak, yeni sezona, yere basma gücünü azaltacak bazı aerodinamik kurallar getirildi.

Hem Red Bull, hem de AlphaTauri, Mercedes'in zorluk çektiği sezon öncesi testlerinde iyi görünüyordu. Birçok kişi bunun, yüksek eğimli tasarımların yeni kurallara daha iyi uymasından dolayı olduğuna inanıyor.

Ancak McLaren’ın teknik direktörü Key, bu alanda neyin çalışıp çalışmadığına dair herhangi bir sonuca varmak için erken olduğunu ve iki yaklaşımın birleşeceğini düşündüğünü söyledi.

Crash.net'e konuşan Key, ‘’Konuşmak için çok erken. Sadece başkalarının araçlarını ve sürüş yaptıkları yerleri gördük.’’

‘’Bu iki felsefenin, bu kurallarla uyuşacak bir yerde birleşeceğine inanıyorum. Bizim de orta seviyeli bir yüksek eğim konseptimiz var, çok aşırı değil.’’ dedi.

Key’in de bahsettiği gibi, McLaren bu konuda Red Bull kadar uç bir yaklaşım sergilemiyor, örneğin aralarında, Mercedes’le olan kadar bir fark yok.

Key yeni aerodinamik kurallarının, performansları ne kadar etkilediği hakkında şu yorumları yaptı: ‘’Düşük eğimli araçlarda daha büyük bir etki yaratı yaratmadığını söylemek zor."

Mercedes gibi düşük eğimle sürüş yapsalardı, ortaya çıkan sonucun farklı olabileceğini, ancak bunun yapılmadıkça öğrenilmesi zor olacağından da bahseden Key, şöyle devam etti: ‘’Bence, sezon devam ettikçe bunlar birleşmeye başlayacak ve yeni yönelimleri görmeye başlayacağız.’’

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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