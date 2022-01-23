Key: "2022'de esnek kanatlardan faydalanmak daha zor olacak ancak..."

Esnek kanatlar 2021'de farklı dönemlerde gündeme geldi. İspanya GP'nin ardından Mercedes, Red Bull'un arka kanadının esneme şeklinden memnun olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine Fransa GP'den itibaren kurallar revize edildi ve arka kanatlar sıkılaştırıldı.

Sezonun sonuna doğru ise Red Bull, Mercedes'in arka kanadından şikayet etti ve rakibinin arka kanadının esnediğini ve bunun düzlük hızı avantajı sağladığını iddia etti.

Özellikle Brezilya'da gündeme gelen bu konunun ardından FIA, Katar GP hafta sonunda Mercedes'in arka kanadını inceledi ancak böyle bir şeyi işaret eden bir kanıt bulamadığını açıkladı. Buna rağmen FIA, 2022'de testleri iyileştirmenin yollarını arayacağını söyledi.

McLaren MCL35M rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Key, 2022'de zemin etkisini ön plana çıkaran yeni kurallarda esnemenin yine kullanılabileceğini ancak bunun eskisi kadar yüksek seviyede olmayacağını düşünüyor.

Key, "Aero esnekliğinin hassasiyetinin değiştiğini düşünüyorum ve bunun, uzun uzadıya tartışılan kurallardan, esneyen bileşenlerin nasıl daha iyi yönetileceğinden iyi anlaşıldığını düşünüyorum."

"Testlerin bazıları artık daha katı. Mesela arka kanat testleri biraz daha zor olacak ve bu alanda 2021'deki uygulamalardan bazıları 2022'ye taşındı. Bu konuya bence çok fazla dikkat edilecek."

"2022'de ön kanat çok büyük bir konu ama yine de sertlik konusunda çok katı kurallar var. Bu yüzden her zaman oynanacak bazı oyunlar olacaktır ancak bunları değerlendirmenin o kadar kolay olacağını düşünmüyorum."

"Arabada, yasal olarak değerlendirebileceğiniz belirli bir sertlik seviyesine sahip olabilecek birkaç farklı bileşeniniz var, bu nedenle 2022'de üzerinde oynayabileceğiniz çeşitli yeni araçlar olacak."

"Muhtemelen bunun bir tür sorun haline geleceğinden eminim ancak bu, takımların veya FIA'nın görmezden geldiği bir konu değil. Bu, önümüzdeki yıl için doğru düzenlemeye çok özen gösterdiğimiz oldukça net bir konu." dedi.

Yardımcı editörler: Luke Smith & Jonathan Noble