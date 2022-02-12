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Formula 1 / McLaren lansmanı Haberler

Key: "2022 sezonunun yoğun bir gelişim savaşıyla geçeceğini biliyoruz"

McLaren Formula 1 takım direktörü, yeni sezonun takımlar için bir gelişim savaşıyla geçeceğini düşünüyor.

Key: "2022 sezonunun yoğun bir gelişim savaşıyla geçeceğini biliyoruz"
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McLaren, cuma günü Woking fabrikasında düzenlenen canlı bir etkinlikle beraber Haas, Red Bull ve Aston Martin'den sonra 2022 Formula 1 aracını tanıtan dördüncü takım oldu.

McLaren Formula 1 takım direktörü James Key, 2022 Formula 1 aracının lansmanında yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Key, "Yeni kurallar dönemi sporumuz için her zaman heyecan verici. Yeni kurallarla birlikte, paketimizin felsefesini yeniden değerlendirme potansiyeli de geliyor. Bu kurallar için de aynısı geçerli."

"McLaren takımı bu açılan yeni sayfa ile, bu sezon ve gelecek sezonlar için rekabetçi bir platform kurmak adına çok çalıştı."

"Ancak bu kurallardan elde edilecek performansının kilidini henüz yeni açmaya başladığımızı biliyoruz. Ayrıca takımlar birbirlerinin tasarımlarını değerlendirirken ve zemin etkisi ile yere basma kuvveti oluşturmak için yeni yollar bulurken, 2022 sezonunun yoğun bir gelişim savaşıyla geçeceğini de biliyoruz."

"Zemin etkisinin Formula 1'de bu kadar dominant bir rolü olmayalı uzun zaman oldu. Ancak bu yeni kurallar ile daha yakın ve heyecanlı bir yarış olması için büyük bir potansiyel sağlıyor."

"Woking'deki takım tasarım, üretim ve aracı bir araya getirmek için, dünya hâlâ COVID-19'un riskleriyle mücadele ederken bu zorlu koşullar altında son bir yıldır gece gündüz çalışıyor."

"Takımın bu zorlukla güvenli ama etkili bir şekilde baş etmesinden son derece gurur duyuyorum. Artık çalışmalarının meyvelerini piste taşıyoruz ve gridin geri kalanına karşı bu gelişim mücadelesine katılıyoruz." dedi.

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