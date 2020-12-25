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Formula 1 / Son dakika

Key: "2022 aracının tasarımı büyük bir zorluk"

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Key: "2022 aracının tasarımı büyük bir zorluk"
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın teknik patronu James Key, 2022 kurallarında köklü değişiklikler olduğu için büyük bir zorlukla karşı karşıya olduklarını ve aracı tasarlarken yapılması gereken çok fazla iş olduğunu belirtti.

2021 Formula 1 sezonunda normalde yeni araçlara geçiş yapılacaktı ancak COVID-19'un neden olduğu finansal olumsuz nedeniyle yeni kurallar 2022'ye ertelendi.

Takımların 1 Ocak 2021'e kadar 2022 araçları üzerinde gelişim çalışması yapması yasaklandı ve bu sayede maliyetlerin önemli oranda azaltılması hedeflendi.

1 Ocak itibariyle takımlar 2022 araçlarını geliştirebilecekler ve aynı zamanda 2021 araçları üzerinde de gelişim çalışmaları yapmaları gerekecek.

Bu açıdan sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde bölüştürmeleri gerekiyor.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, yeni aracın kendileri için "tamamen yeni bir sayfa" olduğunu ve bu yüzden zorlu bir çalışmayla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Key, "2022 aracında her şeye sıfırdan başlıyoruz, çünkü şasi düzenlemeleri temelde çok farklı ve ayrıca lastikler ile jantlar da değişiyor."

"Bir süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Takımların tamamı 2021'de bu araçlarla yarışmayı bekliyorlardı. Bundan ötürü -bence- aero gelişimi donduruluncaya kadar herkes, yeni araçlarının gelişiminde ileri bir seviyeye gelmişti."

McLaren 2021 F1 aracı

McLaren 2021 F1 aracı

Fotoğraf: McLaren

 

"Yine de bu, mekanik tasarım veya simülasyon çalışmalarının durduğu anlamına gelmiyordu. Mesela vites kutusu tasarımımız artık çok ileriye bir seviyede."

"Gelişimin dondurulması herkese düşünmek için biraz vakit tanıdı. Bu sayede geriye dönüp, yaptığımız şeyleri gerçek anlamda analiz etme fırsatı yakaladık. 2022 aracı üzerinde çalışmaya devam etmek için önümüzdeki yılın başında yeniden rüzgar tüneli üzerinde çalışmaya başlayacağız ve bakmamız gereken pek çok geliştirme ile pek çok yeni konsept de var."

"Yine de henüz erken bir noktadayız. 2022 F1 aracının gerçek potansiyelinin ne olduğu hakkında öğrenebileceğimiz çok şey var ve bu öğrenme süreci bir süre daha devam edecek."

"Üzerinde çalışılması gereken farklı teknik düzenlemelere sahip olmak her zaman büyük bir zorluktur. Sonuçta yeni bir başlangıcı temsil ediyorlar ve  tasarım ile geliştirme için yeni fırsatlar sağlıyorlar, ki bunlar mühendisler için inanılmaz derecede motive edici şeyler." dedi.

Key, gelecek yılki aracın gelişimi ve 2022 aracında yapılacak çalışmalardan ötürü gelecek yılın kendileri için çok yoğun geçeceğini de ekledi.

 
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Editör Kemal Şengül

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