Key: "2021 şasisi, kariyerimin en zorlu mücadelesi"

2020 yılının ardından Formula 1'de kurallar büyük oranda değişecek ve takımlar baştan sona tamamen yeni bir araç tasarlamak zorunda kalacak.

McLaren Teknik Direktörü James Key, 2020'de kendisinin ve meslektaşlarının kariyerlerinin en ciddi zorluklarıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Key, “Hatırladığım kadarıyla, son yirmi yıl içinde teknik düzenlemelerin kökten değiştiği birkaç yıl vardı ve takımlar esas olarak iki araçla aynı anda uğraşmak zorunda kaldı."

"Ancak 2021'in şasisi üzerinde çalışmak kariyerimin en zorlu mücadelesi ve yapacak çok işimiz var. Her durumda iki projeyi birden paralel olarak yönetmek kolay değil. İlk birkaç yarıştan sonra hangi pozisyonlar için savaştığımızı anlamak önemli olacak."

"Sonrasındaki durum ise, ana kaynakları 2021 projesine ne kadar hızlı transfer edebileceğimize bağlı.Her şey planladığımız gibi gitse bile, zorluklar her durumda kaçınılmaz."

"Tüm takımların bir dereceye kadar yeni araçları üzerinde çalışmaya başladığına inanıyorum, ancak kurallar henüz kesinleşmedi ve henüz uymamız gereken hazır bir kural dizisi yok."

"Ekipler FIA ile 2021 teknik düzenlemeleri hakkında görüşmelere devam ediyor ve zaten rakiplerimiz gibi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ama ne kadar ilerlediğimiz sorusuna cevap vermemeyi tercih ederim."

Renault F1'in yöneticisi Marcin Budkowski ise şunları ekledi: “Her şey kaynaklarınızı nasıl dağıttığınıza bağlı. Bir noktada bir karar almanız ve yeni şasi üzerinde çalışmaya ne zaman başlayacağına karar vermeniz gerekiyor. Düzenlemeler bu kadar büyük bir şekilde değiştiğinde, yeni proje üzerinde çalışmaya ne zaman başlayacağınız konusunda doğru anı seçmek çok büyük bir önem taşıyor."

"Ama aynı zamanda hepimiz yarışçıyız ve bu yıl şampiyonada en yüksek pozisyonlarda yer alabilmek adına mümkün olan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu nedenle, bu sezonu bir sonraki sezon için feda edemeyiz ve burada sadece spor değil, işin finansal boyutu da var. Bu nedenle, doğru dengeyi bulmak önemli."

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