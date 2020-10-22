Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

paylaşım
yorumlar
Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!
Ekleyen:

Portekiz GP öncesinde Perşembe sabahı, Haas pilotlarının peş peşe gelen duyuruları ile hareketli başladı. Romain Grosjean'ın ardından Kevin Magnussen de sene sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haas F1 takımının 2021 F1 sezonunda yeni bir pilot kadrosu ile yarışması ve bu duyuruyu Portekiz GP hafta sonunda yapması bekleniyordu.

Hem Kevin Magnussen, hem de Romain Grosjean'ın anlaşmaları sene sonunda bitiyordu. Bugün önce Grosjean, ardından Magnussen sene sonunda takımdan ayrılacaklarını duyurdular ve takımın bu hafta sonu yapacağı düşünülen 2021 pilot kadrosu duyurusunun önünü açtılar.

Formula 1'e 2014'te McLaren ile giren ve ardından Renault'ya geçen Magnussen, 2017'den bu yana Haas adına yarışıyordu.

Magnussen, McLaren ile çıktığı ilk Formula 1 yarışında podyuma çıksa da sonrasında bir daha podyuma çıkamadı.

 

Magnussen, "2020 Formula 1 sezonum, Haas ile son sezonum olacak. Son 4 senedir takımla harika bir dönem geçirdim ve geriye güzel bir şekilde bakıyorum."

"Yeni bir takıma katılmak büyük bir zorluktu ancak bu süreç boyunca çok keyif aldım. Burada kazandığım devasa deneyim, yarış pilotu olarak gelişmemde çok yardımcı oldu."

"Geride kalan 4 sene boyunca bana inanan ve sadık olan Gene'ye, Gunthere'e ve yarış takımına teşekkür etmek istiyorum."

"Gelecek planlarım üzerinde çalışıyorum ve yakın zamanda açıklayacağım."

"Bu sezonun bitmesine daha 6 yarış var. Sezonu en iyi şekilde tamamlamaya kararlıyım." dedi.

İlgili haberler:

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

Önceki haber

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak

2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"

Ferrari, Portekiz'e yeni güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Portekiz'e yeni güncellemeler getirecek

Haas, 2021 pilotlarını Portekiz GP hafta sonunda açıklayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 pilotlarını Portekiz GP hafta sonunda açıklayacak

Ocon, Alonso'nun simülatördeki katkısından memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alonso'nun simülatördeki katkısından memnun

Son Haberler

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"
F1 Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

23dk
2
Formula 1

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

37dk
3
Formula 1

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak

1s
4
Formula 1

2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!

5
Formula 1

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"

43dk

Son Haberler

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!
F1

Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!
F1

Grosjean, 2020 sonunda Haas F1'den ayrılıyor!

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"
F1

Heidfeld: "Vettel takım içi eşitliği anlaşmada garanti altına almıştır"

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak
F1

Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak

Pirro, 2019 Kanada'da istemese de Vettel'in ceza almasını sağlamış
F1

Pirro, 2019 Kanada'da istemese de Vettel'in ceza almasını sağlamış

Son Videolar

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor? 04:01
Formula 1

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor?

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.