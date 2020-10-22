Kevin Magnussen de 2020 sonunda Haas'tan ayrılacağını açıkladı!

Haas F1 takımının 2021 F1 sezonunda yeni bir pilot kadrosu ile yarışması ve bu duyuruyu Portekiz GP hafta sonunda yapması bekleniyordu.

Hem Kevin Magnussen, hem de Romain Grosjean'ın anlaşmaları sene sonunda bitiyordu. Bugün önce Grosjean, ardından Magnussen sene sonunda takımdan ayrılacaklarını duyurdular ve takımın bu hafta sonu yapacağı düşünülen 2021 pilot kadrosu duyurusunun önünü açtılar.

Formula 1'e 2014'te McLaren ile giren ve ardından Renault'ya geçen Magnussen, 2017'den bu yana Haas adına yarışıyordu.

Magnussen, McLaren ile çıktığı ilk Formula 1 yarışında podyuma çıksa da sonrasında bir daha podyuma çıkamadı.

Magnussen, "2020 Formula 1 sezonum, Haas ile son sezonum olacak. Son 4 senedir takımla harika bir dönem geçirdim ve geriye güzel bir şekilde bakıyorum."

"Yeni bir takıma katılmak büyük bir zorluktu ancak bu süreç boyunca çok keyif aldım. Burada kazandığım devasa deneyim, yarış pilotu olarak gelişmemde çok yardımcı oldu."

"Geride kalan 4 sene boyunca bana inanan ve sadık olan Gene'ye, Gunthere'e ve yarış takımına teşekkür etmek istiyorum."

"Gelecek planlarım üzerinde çalışıyorum ve yakın zamanda açıklayacağım."

"Bu sezonun bitmesine daha 6 yarış var. Sezonu en iyi şekilde tamamlamaya kararlıyım." dedi.