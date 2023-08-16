Kennedy: "FIA, önceden de yaptığı gibi Red Bull'un üstünlüğüne müdahale edebilir"

12 yarıştan 12 galibiyet çıkaran ve en yakın rakibinin iki katından fazla puan toplayan Red Bull, 2023 boyunca dokunulmaz oldu.

Geçtiğimiz yıl her iki şampiyonluğu da kazanan Milton Keynes merkezli ekip, bu yıl Takımlar Şampiyonası'nda üst üste ikinci ve Pilotlar Şampiyonası'nda üst üste üçüncü şampiyonluklarını elde etmeyi bekliyor.

Aerodinamik test kuralları kapsamında takımlara tanınan rüzgâr tüneli ve CFD süresi, Red Bull'a gelişmeleri denemek ve doğrulamak için en az süreyi verse de, takımın hâkimiyet seviyesi hiçbir şekilde değişmiyor.

Sezonun bitmesine 10 yarış kala Red Bull, McLaren'in biri hariç tüm yarışları kazandığı 35 yıllık rekora göz dikmiş durumda. Şu anki durumda dayanıklılık sorunu ya da büyük sürprizler dışında her yarışı kazanmalarının önünde engel yok gibi görünüyor.

Ancak üç kez Le Mans klasmanını kazanan David Kennedy, bu durumun FIA'nın Red Bull'un hakimiyetini azaltmak için müdahale etmesine yol açabileceğini söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

PlanetF1.com'a konuşan eski Shadow F1 pilotu, Red Bull'un tökezlemesini sağlamak için kuralların değiştirilebileceğini söyledi.

"Tarihte FIA'nın bunu yaptığını gördük, Michael Schumacher'in üstünlüğü varken bunu yapmışlardı."

"[FIA] özellikle sıralama turlarında bir dizi değişiklik yaptı: Sıralama turlarında ne kullanabileceğiniz, yarışta ne kullanabileceğinizi belirleyerek ve bu üstünlüğü durdurmak için her şeyi yaptılar. Elbette bunun spor üzerinde kesinlikle zararlı bir etkisi var."

"Bu sporu yeterince uzun süredir takip edenler McLaren'in her şeye sahip olduğu dönemi hatırlayacaktır. Bu da ilgiyi ortadan kaldırıyor."

"McLaren'in Alain Prost ve Ayrton Senna gibi iki inanılmaz pilotu vardı ve birbirlerini alt ettiler. Sonra Nigel Mansell ile Williams'ın üstünlüğü vardı. Bu, üst düzey sporlarda göreceğiniz çatışmanın bir kısmını ortadan kaldırıyor. Sonucun ne olacağını bilmekten daha kötü bir şey yoktur."