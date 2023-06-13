Önceki / Steiner: "Haas'ı 'bensiz de ayakta kalabileceği' bir noktaya getirmek istiyorum"
Formula 1 Haberler

Kennedy: "Ferrari için Vasseur'den daha iyisi bulunamaz"

David Kennedy, Ferrari'ye Fred Vasseur'den daha iyi liderlik edecek bir adam olmadığına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Vasseur, kış aylarında Mattia Binotto'nun istifasının ardından görevi devraldığı Scuderia Ferrari'nin takım patronu olmaya alışmaya çalışıyor.

Ferrari'nin sezona zor bir başlangıç yapmasıyla takım, şampiyona lideri Red Bull bir yana, Mercedes ve Aston Martin'e ayak uydurmakta zorlanıyor.

Ancak GP3 ve GP2'de Vasseur'ün ART'sine karşı Status'un takım patronu olan eski F1 pilotu ve üç kez Le Mans galibi David Kennedy, Fransız'ın Ferrari'yi mevcut durumundan çıkaracak doğru kişi olduğuna inanıyor.

PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda Kennedy, "Fred Vasseur'den daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."

"Ron Dennis'in, Frank Williams'ın, Eddie Jordan'ın pilot olduğu eski günlerdeki gibi fark yaratacak, takımı gerçekten anlayacak mükemmel bir bilgi birikimi var."

"Fred uzun yıllardır yarış takımları yönetiyor ve bu takımlar olağanüstü başarılı oldular, dolayısıyla ona gerekli serbestlik tanınırsa ve o da bunun için çabalarsa büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum."

Ancak Ferrari'nin, tek bir kişinin fark yaratması ve Scuderia'nın kaderini değiştirmesi için fazla büyük ve kurumsal olabileceğini söyleyen Kennedy, Vasseur'ün mücadeleye girme konusundaki istekliliğinin uzun vadede ona destek olacağına inanıyor.

"Bu ona bağlı." 

"Performansı etkileyebilecek kararlar alan yabancı departmanlara sahip olduğunuzda bu kesinlikle zor bir şeydir."

"Annem her zaman 'bunu çözebilecek kadar yaşlı ve çirkinsin' derdi. Uzun zamandır bu işlerin içinde, sadece kendini göstermesi gerekiyor."

"Jean Todt [1994'te] Ferrari'ye geçtiğinde, Michael Schumacher'i işe almadan önce onunla birkaç kez konuştum ve bu işi uzlaşmayla inşa etti. Ross Brawn'lar, Rory Byrne'ler ve Michael Schumacher'ler gibi kişileri bir araya getirebilecek farklı bir tarzı vardı. Vasseur hem politikayı hem de aracı çalıştırmanın inceliklerini bilecek kadar bu işin içinde."

paylaşım
yorumlar

Steiner: "Haas'ı 'bensiz de ayakta kalabileceği' bir noktaya getirmek istiyorum"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Formula 1
Kanada GP

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak" Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Bottas: "Kazanmaktan vazgeçmedim"

Bottas: "Kazanmaktan vazgeçmedim"

Formula 1

Bottas: "Kazanmaktan vazgeçmedim" Bottas: "Kazanmaktan vazgeçmedim"

Vowles: "Genç sürücü eksikliğiyle karşı karşıyayız"

Vowles: "Genç sürücü eksikliğiyle karşı karşıyayız"

Formula 1
Kanada GP

Vowles: "Genç sürücü eksikliğiyle karşı karşıyayız" Vowles: "Genç sürücü eksikliğiyle karşı karşıyayız"

Son Haberler

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'" Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

F1 Formula 1
Kanada GP

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak" Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.