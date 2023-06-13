Kennedy: "Ferrari için Vasseur'den daha iyisi bulunamaz"

Vasseur, kış aylarında Mattia Binotto'nun istifasının ardından görevi devraldığı Scuderia Ferrari'nin takım patronu olmaya alışmaya çalışıyor.

Ferrari'nin sezona zor bir başlangıç yapmasıyla takım, şampiyona lideri Red Bull bir yana, Mercedes ve Aston Martin'e ayak uydurmakta zorlanıyor.

Ancak GP3 ve GP2'de Vasseur'ün ART'sine karşı Status'un takım patronu olan eski F1 pilotu ve üç kez Le Mans galibi David Kennedy, Fransız'ın Ferrari'yi mevcut durumundan çıkaracak doğru kişi olduğuna inanıyor.

PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda Kennedy, "Fred Vasseur'den daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."

"Ron Dennis'in, Frank Williams'ın, Eddie Jordan'ın pilot olduğu eski günlerdeki gibi fark yaratacak, takımı gerçekten anlayacak mükemmel bir bilgi birikimi var."

"Fred uzun yıllardır yarış takımları yönetiyor ve bu takımlar olağanüstü başarılı oldular, dolayısıyla ona gerekli serbestlik tanınırsa ve o da bunun için çabalarsa büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum."

Ancak Ferrari'nin, tek bir kişinin fark yaratması ve Scuderia'nın kaderini değiştirmesi için fazla büyük ve kurumsal olabileceğini söyleyen Kennedy, Vasseur'ün mücadeleye girme konusundaki istekliliğinin uzun vadede ona destek olacağına inanıyor.

"Bu ona bağlı."

"Performansı etkileyebilecek kararlar alan yabancı departmanlara sahip olduğunuzda bu kesinlikle zor bir şeydir."

"Annem her zaman 'bunu çözebilecek kadar yaşlı ve çirkinsin' derdi. Uzun zamandır bu işlerin içinde, sadece kendini göstermesi gerekiyor."

"Jean Todt [1994'te] Ferrari'ye geçtiğinde, Michael Schumacher'i işe almadan önce onunla birkaç kez konuştum ve bu işi uzlaşmayla inşa etti. Ross Brawn'lar, Rory Byrne'ler ve Michael Schumacher'ler gibi kişileri bir araya getirebilecek farklı bir tarzı vardı. Vasseur hem politikayı hem de aracı çalıştırmanın inceliklerini bilecek kadar bu işin içinde."