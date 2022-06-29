Kendisini savunan Piquet, Hamilton'dan özür diledi

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Geçtiğimiz günlerde üç kez F1 dünya şampiyonu Piquet'nin geçen yıl verdiği röportaj ortaya çıkmış ve o röportajda Piquet, Max Verstappen ile Silverstone'da olan kazasını yorumlarken Lewis Hamilton'a karşı ırkçı sözler sarf etmişti.

Bu sözler dünya çapında büyük tepki çekti ve hem F1 hem de FIA, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Piquet'yi kınadı. Motorsport.com'un kaynakları, Piquet'nin F1 padokuna dönmesine izin verilmeyeceğini, yani men edildiğini doğruladılar.

Piquet bugün yaptığı açıklama ile bu sözlerden dolayı Hamilton'dan özür diledi fakat yanlış anlaşıldığını söyledi.

Brezilyalı sürücü, kullandığı terimin çevirisine atıfta bulundu ve şöyle dedi: "Geçen yıl bir röportajda kullandığım sözler hakkında basında dolaşan haberlere yanıt vermek istiyorum."

"Söylediklerim düşüncesizceydi ve savunmuyorum ama kullanılan terimin yaygın olarak kullanılan bir terim olduğunu açıklığa kavuşturmalıyım."

"Bazı çevirilerde itham edildiğim kelimeyi hiç kullanmadım. Söylediğim ifade, Portekizce'nin Brezilya versiyonunda yaygın olarak 'adam' veya 'kişi' kelimelerinin eş anlamlısı olarak kullanılıyor ve asla hakaret olarak kullanılmadı."

"Kelimenin tarafımca bir sürücüyü ten renginden dolayı küçümsemek amacıyla kullanıldığına dair her türlü iddiayı şiddetle kınıyorum." "İnanılmaz bir sürücü olduğunu düşündüğüm Lewis de dahil olmak üzere, etkilenen herkesten içtenlikle özür diliyorum." "Şu anda sosyal medyada dolaşan ve bazı basın kuruluşlarının ait olan çeviri doğru değil. Ayrımcılığın F1'de veya toplumda yeri yok ve bu konudaki düşüncelerimi açıklayabiliyor olmaktan dolayı mutluyum."

Piquet'in iddiasına rağmen Motorsport.com'un Brezilya versiyonunda çalışan editörlerimiz, Brezilyalı sürücünün kullandığı kelimenin ırksal anlam taşıyan aşağılayıcı bir sözcük olduğunu doğruladı.

Piquet 1981, 1983 ve 1987 yıllarında şampiyon olmayı başarsa da, diğer sürücülere karşı kullandığı sert sözlerle veya saldırgan tavırlarıyla ün kazandı.