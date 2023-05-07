Kendisine kızan Verstappen: "Yarıştaki hedefim minimum ikincilik"

Red Bull'un Hollandalı pilotu, sıralama turlarında saf hız olarak çok iyi görünse de, pazar günkü yarışa dokuzuncu başlayacak.

Bunun temel sebebi, ilk turunda hata yapması, ikinci turunda da kırmızı bayrak nedeniyle zaman turu kaydedememesiydi.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Bu talihsiz bir durum fakat her şeyden önce tur atmadık ve bu benim hatamdı. Fakat durum son derece zordu. Altıdan yedinci viraja giderken kirli kısma çıktım, biraz önden kayma hissettim ve çizgiye geri dönemedim."

"Bu yüzden turumu iptal ettim. Tabii ki biraz da şansa da ihtiyacınız var, kırmızı bayrak olmamasını umuyorsunuz. Fakat böyle düşünmeye başladığınızda, hemen o şey oluyor... Bu yüzden biraz üzücü."

"Tüm hafta sonu gerçekten hızlıydık, Q2 turum bile Q3'te pole için yeterince hızlıydı."

"Sanırım bu çok hızlı bir aracımız olduğunu gösteriyor. Ancak her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor, ki önemli olan yerde bunu yaptık. Bu benim açımdan biraz sinir bozucu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Turu iptal ettikten sonra neden bir tur atmadığı sorusuna Verstappen, "Geriye dönüp baktığımızda, evet olabilirdi ama biraz daha erken de çıkabilirdik."

"Sonunda bir hata yaptım. Elbette benim hata yapmam planlanan bir şey değil. Ayrıca burası bir cadde pisti, böyle şeyler oluyor."

"Çok iyi bir yerde olabilirdik, dolayısıyla turum daha sinir bozucu oluyor. Turlar kolayca bir araya geliyorduk. Elbette hepimiz sınırdayız, küçük bir hata sizi hemen dışarı atabiliyor. Bugün benim başıma gelen de buydu. Ama yine de her zaman mükemmel olmaya çalışmak istiyorsunuz. Bu sefer istediğimiz gibi gitmedi."

Yarışta neyi hedeflediği sorusuna Verstappen, "Minimum ikincilik."

"DRS bölgeleri kısaltıldığı için geçiş yapmak zor olacak. Fakat bence normalde sahip olduğumuz tempoyla, oldukça hızlı bir şekilde yükselme şansımız olmalı."

"Umarım bir DRS treni olmaz çünkü o zaman başımız belaya girer." cevabını verdi.

Verstappen, şampiyonluk savaşıyla ilgili de şöyle diyor: "Şampiyonluğun yarın kazanılmayacağını biliyorum, daha önce de böyle bir pozisyonda bulundum."

"Bazen birkaç aksilik yaşıyorsunuz ama yılın geri kalanında tüm bunları devam edeceği anlamına gelmez."

"Yani her şey mükemmel olamaz. Her şeyin mükemmel olmasını umarsınız ama öyle olmaz. Bence geçen yıl zor bir başlangıç yaptık ama yine de bazı şeyleri kendi başınıza halletmeniz gerekiyor."

"Bugün de işte mükemmel değildi."

"Hâlâ kendime kızgınım ama yarının yeni bir gün olduğunu ve pek çok şeyin olabileceğini biliyorum."

"Evet, harika değil ama şu anda bu konuda aşırı kızgın ya da üzgün olmanın bir anlamı yok. Sadece ders çıkaracağım ve bir dahaki sefere daha iyi olmaya çalışacağım."