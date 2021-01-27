Kendine güvenen Sainz: "McLaren'da yaptıklarımın aynısını Ferrari'de de yapabilirim"

Carlos Sainz, Toro Rosso ve Renault maceralarının ardından 2019'da McLaren'a geçmiş ve İngiliz ekiple ortaya koyduğu güçlü performansın ardından dikkatleri üzerine çekmişti.

Sainz, bu performansı ile beraber Ferrari'nin radarına girmeyi başardı ve takım, 2021 için kendisine sözleşme teklif etti.

İspanyol pilot, Ferrari için yükselişe geçen McLaren'dan ayrıldı ve bazıları aldığı kararın doğruluğunu sorguluyor.

AS gazetesine konuşan Sainz, sözlerine şöyle başladı: "Renault ile geçirdiğim zor yılın ardından kimse benden çok fazla bir şey beklemiyordu. Toro Rosso'daki ilk birkaç yılımda çok iyi bir ilerleme kaydettim."

"Sonrasında Renault'da benim için oldukça zor bir yıl olduğunu inkar edemem. İstikrar, güven ve orta vadeli bir projeye sahip McLaren gibi bir takıma geri dönmek, sürüşümü bir adım daha ileri taşımama izin verdi."

"Zak veya Andreas'ı [olumlu şekilde] şaşırtmış olabilir ama ben her zaman bun yapabileceğimi biliyordum. Bu sporda istikrar çok önemlidir. Belirli bir denge sağlamanız gerekir, bunu başardığınız zaman hangi sürücü olursanız olun ilerlersiniz. Aynı ekip ve aynı insanlarla birkaç yıl geçirmek, gelişiminize yardımcı olur."

"McLaren bana her pazar günü yüksek seviyede performans sergileme fırsatı verdi, sonuçlar 2018'den daha iyiydi. Tüm bunlar bana güven verdi ve istikrarlı sonuçlar almama katkıda bulundu."

"Ama bu, sadece benim başıma gelmiyor, Mercedes'te Hamilton gibi örneklere de bakmalısınız."

"Mesela 2013'teki Hamilton'ın, yedi yıldır aynı takımda olan Hamilton ile hiçbir ilgisi yok. Red Bull'daki Verstappen, aracın potansiyelini kullanma konusunda ilk yılındaki gibi değil. Force India'daki ilk yılına kıyasla mevcut Perez de aynı değil."

"Son 0.2 saniyeyi nasıl bulabileceğinizi yalnızca deneyimle elde edersiniz. Hatta Ricciardo'ya bakarsanız Renault ile ilk yılının ikinci yılıyla hiçbir ilgisi yoktu. F1'de istikrara ihtiyacınız var."

Neden McLaren yerine Ferrari'yi seçtiği sorusuna Sainz, "Bana bu soruyu 2007'de, iki takım şampiyonluk için savaşırken sorsaydınız o zaman cevaplaması daha zor olurdu. Ama Mart 2020'ye dönersek, Ferrari bir önceki yıl yarışlar kazanmıştı. McLaren yukarı doğru gidiyordu, çok iyiydi ve hâlâ ilerlemeye devam ediyordu."

"Ama yarışları kazanan, pole pozisyonları alan ve hepsinden önemlisi Ferrari olan bir takımdan teklif geldiğinde, padoktaki kimse farklı bir şey yapmazdı. Tarihin en iyi ikinci takım olan Mclaren'a çok büyük bir saygım ve sevgim var fakat Ferrari'den, hatta kazanan bir Ferrari'den teklif aldığınızda, seçim konusunda hiçbir şüphe olamaz." yanıtını verdi.

Ferrari'ye Real Madrid benzetmesi yapıldığında Sainz, "Bu, durumu açıklamanın bir yolu, ama o zaman McLaren da Barcelona'dır, ki bu da çok iyi bir takım. Her ikisi de gelecekte Mercedes'i yenmek için yeniden yapılanıyorlar. Ama onlar tarihin en iyi iki takımı ve birinden diğerine geçtiğinizde, Formula 1'de bir şeyleri iyi yaptığınız anlamına gelir."

"McLaren'da başarılı olmam, Ferrari'de de başarılı olabileceğimi gösteriyor. Eğer iyi bir takım oluşturabilirsem, McLaren'daki gibi iyi dinamikler kurabilirsem neden aynı şeyleri Ferrari'de yapamayayım ki? Bunu yapabilirim."

"Oradaki insanları seviyorum, Mattia'yı seviyorum ve gördüklerimi, anlattığı şeyleri seviyorum. Sözleşmeyi imzalarken hiçbir şüphe yoktu, kafamda böyle bir ortamın ve benzer bir durumun yaratılamayacağına dair herhangi bir şüphe yoktu. Mclaren'da yapabiliyorsam, Ferrari'de de yapabilirim." dedi.

Son olarak Vettel ve Alonso'nun başarısız olması sorulduğunda Sainz, "Birkaç galibiyet ve podyum aldılar. Eğer başarısızlık dediğiniz şey buysa... Bakın, sadece iki podyumum var. Dünya şampiyonu olamadan mı ayrıldılar? Evet. Ancak Red Bull veya Mercedes'in baskın olduğu son 10 yıllık süreçte diğer 19 sürücü için de durum aynıydı. Yılda başarısız olan 19 sürücü vardı."

"Takımda neler olacağını görmeliyim. Takıma katıldıktan sonra durumu analiz etmeli, sonra bilgimi ve kendi tarzımı ortaya koymalıyım. Bir takım 1000 kişiden oluşur ve pilot sadece yetenek, hız ve takımın gelişmesi gereken yönü ortaya koyabilir. Ama aracın hızlı olması sadece bir pilot meselesi değil." dedi.