Formula 1

Özel Haber: Kenan Sofuoğlu, Zayn Sofuoğlu için Ferrari Sürücü Akademisi ile görüştü!

Kenan Sofuoğlu, Katar Grand Prix'si hafta sonunda Zayn Sofuoğlu'nun geleceği açısından önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ferrari Sürücü Akademisi'nin yöneticilerinden Marc Gené ile bir araya gelen Sofuoğlu, akademi tarafından kendisiyle görüşme talep edildiğini ve yaklaşık 30 dakika süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 28 Kas 2026 17:30

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Katar GP padokunda gerçekleşen görüşmenin ardından tarafların iletişimde kalacağını belirten Sofuoğlu, Zayn'ın geleceği konusunda Ferrari Sürücü Akademisi ile temasların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Henüz Zayn'ın akademiye katılması veya Ferrari ile herhangi bir anlaşma yapılması konusunda alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak bu görüşme, genç pilotun kariyer planlaması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde bir Türk daha: Alp Aksoy

Bu gelişmeyi Türk motor sporları açısından daha da önemli kılan bir diğer detay ise Alp Aksoy'un kısa süre önce Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmiş olması.

16 Ekim'de açıklanan kararla Ferrari'nin genç pilot yetiştirme programına katılan Alp Aksoy, 2027 sezonunda Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) mücadele edecek. Böylece Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk pilot oldu.

Alp Aksoy'un ardından Zayn Sofuoğlu için de Ferrari Sürücü Akademisi ile temas kurulması, Türk genç pilotların uluslararası tek koltuklu yarışlar ve Formula 1 yolundaki gelişimleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Zayn Sofuoğlu neden dikkat çekiyor?

Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen karting kategorilerinde önemli başarılara imza atan Zayn Sofuoğlu, özellikle uluslararası yarışlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

2024 yılında Türkiye Karting Şampiyonası Micro kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Zayn, kariyerini Avrupa'ya taşıyarak İngiltere'deki SuperOne Karting Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladı.

2026 sezonunda Micro Max kategorisinde şampiyonluğa ulaşan genç pilot, SuperOne tarihinin en genç Micro Max şampiyonu unvanını da elde etti.

Kenan Sofuoğlu'nun uzun yıllara dayanan yarış tecrübesi ve Zayn'ın kartingde ortaya koyduğu performans, genç pilotun gelişimini yakından takip edilen isimlerden biri haline getirdi.

Ferrari Sürücü Akademisi ile gerçekleştirilen bu ilk temasın ardından gözler, tarafların önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi.

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- Motorsport.com Ekibi

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