Ken Block 2011'de F1 aracıyla test yapmaya çok yaklaştığını biliyor muydunuz?

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Amerikalı pilotun rekabetçi olduğu alan ralli araçları olsa da, onun motor sporlarındaki etkisi asfalt ya da toprak ralli parkurlarının çok ötesine taşındı. Block sadece F1'de değil, tüm dünyada tanınan bir isimdi.

Block'un Gymkhana videoları efsaneydi ve o videolar, motor sporları taraftar kitlesi oluşmasında büyük öneme sahipti. Onun caddede çekilen videoları, o dönemde tüm şampiyonalardan daha fazla kişiye ulaşıyor ve ilgi çekiyordu.

2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, Block'un vefatının ardından onun önemini şu sözlerle dile getirdi: "Ken Block'un ölümü karşısında şoktayım. Sporumuza çok şey katan böyle bir yetenek. Kendine özgü tarzı ve bulaşıcı gülümsemesiyle gerçek bir vizyonerdi. Sporumuz bugün en iyilerinden birini ama daha da önemlisi harika bir adamı kaybetti."

Block'un etkisi ve yıldız statüsü, bundan yaklaşık 10 sene önce F1'in lastik tedarikçisi Pirelli'nin de dikkatini çekmişti. İtalyan lastik üreticisi, Amerikalı yıldızın grand prix aracıyla test yapmasını planlıyordu ancak bu planlar hayata geçirilemedi.

WRC'de Block ile yoğun bir şekilde çalışan Pirelli, 2011'de spora dönmesinin ardından Block'a test yaptırıp iki büyük şampiyonada (WRC ve F1) varlığına dikkat çekmek istemişti.

O zamanlar Pirelli'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki motor sporları medya ilişkileri başkanı olan Rafael Navarro'nun bir F1 testi olasılığını sorması üzerine bu konu gündeme geldi ancak bir plan yapmak için çarkları harekete geçiren, o zamanki motor sporları şefi Paul Hembery idi.

Michael Schumacher (GER) Mercedes GP with Ken Block (USA). Formula One World Championship, Rd 7, Canadian Grand Prix, Qualifying Day, Montreal, Canada, Saturday 11 June 2011.

Pirelli'nin gelişim çalışmaları için iki senelik Toyota TF109 F1 aracını almasının ardından bu test için araç ayarlanmış oldu.

Pirelli, 2011 ağustos ayında Monza'da üç günlük test dahi planladı. İlk iki gün Lucas di Grassi normal lastik çalışmalarını yapacaktı. Son gün ise araç Block'a devredilecekti.

Her şey ayarlandı ve Pirelli, Block'un kendileri için F1 aracıyla test yapacağını Kanada GP'de duyurdu.

Montreal padoğunda yer alan Block, "Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hiç hayal etmemiştim."

"Ama Pirelli benimle benzersiz ve farklı bir şey yapma fikrini gördü. Yaptığım her şeyde benim için harika bir ortak oldular, bu yüzden bu benim için bir hayalin gerçekleşmesinden başka bir şey değil. Bu konuda çok az deneyimim var. Açık tekerlekli bir araçla asfaltta çok az deneyimim var, bu yüzden benim için çok büyük bir öğrenme deneyimi olacak." demişti.

Block bu testiyle sadece F1 aracını deneyimlemiş olmayacaktı. Amerikalı yıldız aynı zamanda Gymkhana tarzı gösteri sürüşü yapmayı planlıyordu.

Block, "Onlarla ne konuşabileceğime bakacağım. Açıkçası çok pahalı bir araç ama birkaç soru sordum ve bana komik bakışlar attılar. Neyin mümkün olduğunu göreceğim." dedi.

Block, Kanada GP'den birkaç hafta sonra F1 testi hazırlıkları için Toyota'nın Köln'deki merkezine gitti.

Oradaki plan, F1 simülatöründe bir gün geçirerek F1 aracının hızına ve gereksinimlerine alışmasıydı. Aynı zamanda koltuk ayarı yapılacaktı.

Ken Block Photo by: JEP / Motorsport Images

Tam olarak o noktada Toyota ve Block için pürüz çıktı. Block'un 1.83 metrelik boyu kokpite sığması açısından sorun değildi çünkü ondan daha uzun F1 pilotları vardı ancak onun vücudunun şekli ve özellikle de bacak uzunluğu, F1 kokpitine oturmasında sorun çıkardı.

2009 TF109 aracının çok daha kısa olan Jarno Trulli ve Timo Glock'a göre hazırlandığını unutmayalım.

Block aracın içerisine oturdu ve gerekli takla barı gereksinimlerine göre pozisyon alabildi ancak bunu yaparken, bacaklarının aldığı şekil direksiyon hareketini engelliyordu.

Araçta bazı düzenlemeler yaparak bu sorunu çözmeye çalıştılar ancak zaman dardı. Pirelli, bunun üzerine birkaç hafta sonra Block'un test planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Pirelli, daha önceki araçlar dahil bazı alternatifler üzerinde çalışsa da bir çözüm bulamadı.

Block için planlarından bahseden Hembery, "Pes etmedik. Ancak gerekli modifikasyonların seviyesi çok yüksek olacaktı. O zamanlar Toyota'nın çalışmalarını yavaşlattığını unutmayın [2009'un sonunda F1'den ayrılmıştı]. Daha önce sahip oldukları güçlü yanları yoktu. Dolayısıyla, bu tür değişiklikleri yapma kabiliyetimiz çok sınırlıydı."

"Sonunda, ne yazık ki bunu yapamadık. Ken'in ne kadar hayal kırıklığına uğradığını biliyorum çünkü o bir heyecan peşindeydi. Böyle bir şey yapma fırsatı hayatta bir kez olabilecek şeydi ve ne yazık ki bu olmadı." dedi.

Hembery, o dönemde bu testi yapabilselerdi F1'in yeni seyircilere ulaşması açısından çok büyük bir olay olacağını söyledi. O dönemde F1, günümüzdeki gibi gençleri kucakladığı bir yaklaşıma sahip değildi.

Paul Hembery, Director, Pirelli Motorsport in 2011 Photo by: Andrew Ferraro/LAT Photographic

Hatta o dönemde Pirelli, Block'un gride giriş kartı alması için çok mücadele etmek zorunda kalmıştı çünkü F1, Block'un gride giriş izni alabilecek kadar büyük bir isim olduğu konusunda ikna olmamıştı.

Block'un bu hakkı elde edip piste çıkmasının ardından taraftarlar çok büyük destek verdiler ve hatta mekanikerler bile onunla fotoğraf çekilmek için mücadele verdiler. Tüm bunlar Hembery'nin Block konusunda haklı olduğunu ve testi yapabilselerdi bunun F1 için iyi olacağını gösteriyordu.

Hembery, "Spora başladığımız döneme F1'in biraz yorgun ve ağırbaşlı olduğunu unutmamalısınız. Pistte çok fazla hareket yoktu."

"Bu yüzden Ken'in gerçekten biraz farklı bir şey yapabileceğini düşünüyordum. Ken, bir F1 aracını pistte kendi stilinde sürecek, onu kaydıracak ve kendi tarzında sürecekti. Bu sansasyonel olurdu."

"Yapması çok eğlenceli bir şey olurdu. Ve açıkçası bunu yapamadığımız için büyük bir pişmanlık duyuyoruz." demişti.

Hembery'nin birkaç yıl önce Pirelli'den ayrılması, yolunun Block'la eskisi kadar kesişmediği anlamına gelse de bu, onun vefatının yarattığı üzüntüyü hafifletmedi.

Block'un vefatının ardından Hembery, "Ken sadece eğlenmek ve sınırları zorlamak isterdi. O ralli arabasını sürme ve yanlama sevgisini ve tutkusunu en üst düzeye çıkarmaya çalışan, büyük heyecan arayanlardan biriydi. Şovmen olarak en iyisiydi."

“Ayrıca onun hiç sınırı yoktu. Egosu yoktu. Bardaki arkadaşın gibiydi: sadece eğlenen bir adamdı. Her zaman Ken'in olduğu ortamdan gülerek, şakalaşarak ve gülümseyerek ayrılırdın. Bu haberle yıkılmış durumdayım." dedi.