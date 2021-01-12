Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, Formula 1'de yarıştığı süre zarfında özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen pilotların başında geliyordu.

Alman pilot, genellikle gözlerden ırak yaşamayı seviyordu ve -her ne kadar kazadan sonra adına açılmış resmi hesaplar olsa da- herhangi bir sosyal medya hesabına sahip değildi.

Schumacher'in oğlu Mick, 2021'da Haas'la Formula 1'e adım atacak ve son yıllarda özel hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir açıklamada bulunmadı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da benzer bir tavır sergiliyor.

Yıllardır Schumacher ailesinin sözcülüğünü yapan Sabine Kehm, Mick'in mahremiyetine çok önem verdiğini söyledi.

Daily Mail'e konuşan Kehm, "Mick çok mahrem, belki de Michael'dan bile daha mahrem."

"O, kendini yarışlara adamış bir sürücü. Uzun yıllardır önceliği Formula 1'e ulaşmak oldu. Bu hem F3 hem de F2'de oldukça açıktı. Bunlar alt kategoriler olabilir fakat devam edebilmek için başarılı olmanız gereken, rekabetin yoğun olduğu kategoriler."

"Mick sporu seviyor ve çok fazla antrenman yapıyor. Tüm modern sürücüler kendini işlerine adamış durumdalar ve her alanda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

"Pist dışındaki gelişim, artık bir yarış pilotunun beceri özelliklerinin bir parçası. Bunu Michael'ın getirdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.