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Formula 1 / Son dakika

Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"

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Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"
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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Estrella Galicia'nın sponsorluk etkinliğinde pek çok konu hakkında açıklamada bulundu ve Ferrari'de uzun yıllar yarışıp, yarışlar kazanmak istediğini söyledi.

2021 için Ferrari ile anlaşan Carlos Sainz, 2022 sonuna kadar İtalyan ekiple yarışacak ve geçen cuma yeni takımıyla tanıştı.

Bugün kişisel sponsoru Estrella Galicia'nın etkinliğine katılan Sainz, İtalyan ekiple ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sainz, "Resmi bir yarış tulumuydu ve sponsorsuzdu, ama bana çok uygun şekilde yapıldı. Kırmızı tulumu giydim, oturdum ve kaskımı unutmuştum, bu yüzden Marc Gené'nin kaskını giymek zorunda kaldım. Ayna yoktu, bu bayağı kötü bir şeydi! Ama daha sonra kendimi sosyal medyadaki fotoğraflarda gördüm ve çok etkilendim, özel bir gündü".

"Projeye tamamen güveniyorum, Ferrari takımı son yıllarda Red Bull ve Mercedes ile rekabet ediyor. Takım aynı kaldı. Bu yüzden zirvede olabilecek kapasitemiz olduğuna eminim."

"Ferrari'yi her hayal ettiğinizde kazanmayı hayal ediyorsunuzdur. Bunlar iç içe geçen kelimelerdir ve her zaman hayalim onlarla kazanmak oldu. Bunu yapmak zor olacak ve açıkçası bunu başarmak için her şeyimi vereceğim, ama önümüzde uzun bir yol var. Burada devam eden bir yeniden yapılanma var ve bir gün kazanabilecek duruma gelmek için çok fazla şey geliştirmek zorunda kalacağım, ama nihai hedefim ve yapmaya çalışacağım şey de bu."

“F1'de en önemli şey alınan sonuçlar ve podyumlar. Bu yüzden amacım, daha önce yaptığım şeyi başka bir ortamda yapmak olacak. Çalışma felsefemi de beraberimde getireceğim ve bunun işe yaramasını umuyorum. Ferrari sürücüsü olmanın önemini biliyorum ama amacım aynı şekilde kalmak. Çünkü kaydettiğim ilerlemenin anahtarı bu. Beni korkutan hiçbir şey yok çünkü kişiliğimi veya yapımı değiştirmeyeceğim. İşleri eskisi gibi yapmaya devam edeceğim."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Mattia Binotto geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc'le Sainz'ın eşit şansa sahip olacağını söylemişti.

Bu açıklama sorulduğunda Sainz, "Zaten bunu biliyordum, sözleşmeye imza atarken neyi imzaladığımı biliyordum. Takım arkadaşımla eşit şartlarda yarışmak için Ferrari'ye gidiyorum. Oradaki durum McLaren'da olduğu gibi. Takım her şeyden önce gelir. McLaren'da da olduğu gibi takıma yardım etmek için oradayım ve ardından pistte herkesi yenmeye çalışıyorum. Charles da bana farklı şekilde bakmıyor." dedi.

"Charles ile F1'e geldiğinden beri iyi anlaşıyoruz ve umarım takım arkadaşı olsak bile böyle olmaya devam eder. Lando'dan daha ciddi ve daha sessiz biri, ama ben de öyleyim."

Sainz, Ocak ve Şubat aylarında çok yoğun olacağını çünkü bu dönemde test yaparak, takımla çalışmalara başlayacağını söylüyor.

"Ocak ve Şubat aylarında İtalya'da daha fazla zaman geçirdiğimde, ekibin projelerini daha iyi tanıyacağım. Durumu tersine çevirmeye ve yeniden ayağa kalkmalarına yardımcı olmaya çalışacağım, Ferrari sezon ortasında olumsuz ivmeyi tersine çevirdi ve başladığından daha iyi bitirdi.”

"Elbette aracı 1.5 gün boyunca test etmek, hazırlık çalışmalarımı olumsuz etkileyecek. Sonuçta yeni bir araç olacak ve yeni bir direksiyon karşısında olacağım. Bence ilk yarışa hazırlanmak neredeyse imkânsız olacak."

Sainz, İtalya'ya taşınma ihtimaliyle ilgili de, "İtalya'ya taşınabilirim ama yaşadığımız durumla ilgili zorluklar var. Yine de sık sık fabrikaya gideceğim." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Lando Norris, McLaren, and Carlos Sainz Jr., McLaren, on the grid for the end of season photo

Lando Norris, McLaren, and Carlos Sainz Jr., McLaren, on the grid for the end of season photo

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

Binotto, 2023 için Mick Schumacher'in performansını değerlendireceklerini söylemişti.

Sainz bu konu hakkında, "Beni endişelendirmiyor. Ben Ferrari’ye sınırlı bir süre olmadan geliyorum ve takım arkadaşımla eşit duruma sahibim. Amacımız bir döngü yaratmak." dedi.

İspanyol pilot, McLaren'ın kendisine gösterdiği sevgiden memnun olduğunu, takımıyla geçirdiği son sezondan da mutlu ayrıldığını belirtti.

"İki yıl geçirdiğim bir takımın sevgisini hissetmek çok heyecan verici ve beni en çok mutlu eden şey bu. McLaren hakkında konuşursam, en çok bu insanları özleyeceğim. Zak Brown bana güvenen kişiydi ve bence McLaren'ın yeniden yükselişindeki en önemli isim de o"

"Yılıma not vermek istemiyorum ama sezonumdan memnunum. İlk başta üst üste birkaç sorun yaşamamıza rağmen iyiydi, başımıza bir şeyler gelmediği zaman her şeyi düzelttik ve altıncı olduk. Yılın başında altıncı olacağımı söyleseniz hemen kabul ederdim."

Sainz daha sonra çeşitli konular hakkında görüşlerini söyledi.

İspanyol pilot, "Fernando bana henüz Ferrari'den bahsetmedi. Ama onunla konuşacağımıza eminim, deneyimleri benim için faydalı olabilir. Tabii ki takım, 2014'e göre çok değişti." derken, Leclerc'le de bunun hakkında konuştuklarını söyledi ve ekledi: "Charles'la ne zaman konuşsam bunlardan bahsettim. Onunla çok iyi bir ilişkim var."

Alonso hakkında, "Renault üçüncü en iyi takım olma şansına sahipti. Bu yıl üç podyum aldılar ve Alonso bu araçta Ricciardo'dan daha fazlasını yapabilirdi. Ama Fernando'nun odağı 2022." diyen Sainz, Red Bull'a geçen Sergio Perez için de, "Checo harika bir yıl geçirdi. Yeni bir takıma katıldığı için kolay olmayacak ve adaptasyonu birkaç ay sürecek, ancak bence takım iyi olursa yarışlar ve podyumlar kazanıp, zirvede olabilecek kapasitesi var" dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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