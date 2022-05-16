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Kazadan hemen önce Leclerc'in fren diski parçalanmış

Motorsport.com'un ulaştığı son fotoğraflar, Charles Leclerc'in pazar günü Niki Lauda'nın 312 B3'üyle yaptığı kazanın, sol ön fren diskinin kırılmasından kaynaklandığını gösteriyor.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Kazadan hemen önce Leclerc'in fren diski parçalanmış
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Charles Leclerc, dün Historic Grand Prix of Monaco GP'si kapsamında gösteri sürüşü için efsanevi piste çıkmış ancak şaşırtıcı şekilde kaza yapmıştı.

Rascasse'a yaklaşırken, 1974 Ferrari 312 B3'ün kontrolünü kaybeden Leclerc, dış taraftaki bariyerlere çarptı.

Bazıları Leclerc'in kazasını "sürüş hatasına" bağladı ancak Motorsport.com'un ulaştığı fotoğraflar durumun böyle olmadığını gösteriyor.

La Ferrari 312 B3 con Leclerc alla guida: si vedono pezzi di pastiglia che volano sull'asfalto

La Ferrari 312 B3 con Leclerc alla guida: si vedono pezzi di pastiglia che volano sull'asfalto

Kazadan hemen önce çekilen bu fotoğrafta Leclerc'in Rascasse'a yaklaştığı sırada sol ön fren diskinin parçalanarak asfaltın üzerine saçıldığı görülüyor.

Leclerc fren pedalına bastığında, sadece sağ ön tekerleğin diski fren yaptı ve sonunda Leclerc spin atarak bariyerlere çarptı.

Lauda tarafından kullanılan 312 B3'ün arka tarafı hasar görürken, Leclerc epey üzgündü.

Charles Leclerc, Ferrari 312 B3, contre le barriere della Rascasse

Charles Leclerc, Ferrari 312 B3, contre le barriere della Rascasse

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