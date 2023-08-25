Kazada elinden sakatlanan Ricciardo, hastaneye gidiyor
Daniel Ricciardo için Hollanda GP hafta sonu beklediğinden kısa sürebilir.
Avustralyalı pilot, yaz arasından sonraki ilk yarış için oldukça heyecanlı görünüyordu ancak 2. antrenmanda şanssız bir kaza geçirdi.
Oscar Piastri, aracının kontrolünü kaybederek 3. virajda bariyerlere çarpmıştı ve o sırada ardından Ricciardo geliyordu.
Avustralyalı pilot, Piastri'nin aracını görmesinin ardından rakibine çarpmak yerine sağ taraftaki bariyerlere çarptı.
Temasın etkisiyle Ricciardo'nun aracının ön tarafı hasar aldı. Ancak temas esnasında direksiyonu tuttuğu için elinden de sakatlandı.
Seans sonrası elinde ağrı hisseden Ricciardo, kontrol için hastaneye götürüldü.
Eğer elinde kırık veya başka bir sakatlık meydana gelmişse, Avustralyalı pilotun hafta sonundan çekilmesi oldukça muhtemel.
Viaplay'in haberine göre Ricciardo'nun piste çıkamaması halinde direksiyona Liam Lawson'ın geçmesi bekleniyor.
Ancak Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Viaplay'in konuyla ilgili sorusu üzerine Ricciardo'nun uygun olmadığına karar verilmesi halinde yerine kimin geçebileceğine dair spekülasyonlara girmeyi reddetti.
Ricciardo'nun durumuyla ilgili olarak Marko, "Henüz durumu tam olarak bilmiyoruz ama çok acı çekiyor."
"Belli ki elinde ve bileğinde bir hasar var ama kesin teşhisi alana kadar beklememiz gerekiyor."
"Bu yeni bir durum. Önce Ricciardo'nun aracı sürüp süremeyeceğini tam olarak öğrenene kadar bekleyeceğiz ve sonra ne yapacağımızı tartışmaya başlayacağız." yorumunu yaptı.
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