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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Katar'la görüşen F1'in yeni hedefi 22 yarış düzenlemek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

F1'in CEO'su Stefano Domenicali Katar'la yaptıkları görüşmeleri doğrularken, bu yıl 23 yarış değil, 22 yarış yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Katar'la görüşen F1'in yeni hedefi 22 yarış düzenlemek

Formula 1, bu yıl 23 yarışlık rekor bir takvime sahip olmayı umut ediyordu ancak COVID-19 nedeniyle bazı yarışlar iptal edildi.

Son olarak Avustralya'nın ardından Japonya GP de iptal edildi ve takvimde şu an 21 yarış var.

Formula 1, Avustralya GP'nin yapıldığı tarihler için Katar'ı dahil etmeyi düşünüyor ve eğer bu yarış iptal edilirse Bahreyn'de ikinci bir yarış yapılması oldukça muhtemel.

Japonya GP'nin yapıldığı tarihe başka bir yarış eklenmesi düşünülmüyor çünkü Türkiye'den hemen sonra Avrupa'da bir yarış düzenlemek, F1 için lojistik anlamda mümkün değil ve seçeneklerin çoğu Avrupa yarışı.

F1 bunun yerine Türkiye GP'yi 10 Ekim'e çekmeyi düşünüyor.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, PA haber ajansına verdiği demeçte bu yıl 23 yerine 22 yarışa ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Domenicali, Katar'la görüşmelerin devam ettiğini ancak herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Domenicali, "Katar'daki yetkililerle görüştüğümüz doğru ancak şimdilik hiçbir şeyi onaylayamam ya da reddedemem. Bunu yapmam yanlış olur."

"Avustralya Grand Prix'sinin yeri için bir çözüm bulmalıyız. Yakın zamanda takvimin yeni bir versiyonunu açıklayacağız, umarım bu hafta sonu bitmeden gerçekleşir."

"Şimdi hedefimiz 22 Grand Prix düzenlemek. Bunu yapmak zaten büyük bir başarı olacak. Formula 1'in bir sezonda hiç bu kadar çok yarış düzenlemediğini unutmamak gerekiyor ve şimdi bunu bir pandemi varken yapıyoruz." dedi.

Yayınlanması beklenen yeni takvim:

29 Ağustos - Belçika GP

5 Eylül - Hollanda GP

12 Eylül - İtalya GP

26 Eylül - Rusya GP

10 Ekim - Türkiye GP

24 Ekim - ABD GP

7 Kasım - Meksika GP

14 Kasım - Brezilya GP

21 Kasım – Katar/Bahreyn GP

5 Aralık - Suudi Arabistan GP

12 Aralık - Abu DHabi GP

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