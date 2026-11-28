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Katar'da lastikler beklenenden fazla aşınıyor, takımlar yumuşak hamurdan kaçınabilir

Katar Grand Prix’si öncesinde lastiklerle ilgili endişeler büyüyor. Pirelli, bazı lastiklerde yalnızca 15 turun ardından sırt yüzeyinin belirli bölgelerinde yüzde 100 aşınma tespit etti. Üstelik Pirelli’ye göre 27 turluk kullanım sınırı olmasaydı bile yarışın iki değil, yine iki pit stoplu geçmesi bekleniyor.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 09:05

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Lusail’de gerçekleştirilen cuma antrenmanları, Pirelli’nin beklentilerinin ötesinde bir lastik aşınmasını ortaya çıkardı. Özellikle sol ön lastikte aşınma beklenenden yüksek seviyelere ulaştı. Yarış simülasyonlarında bazı lastiklerin sırt yüzeyinin belirli bölgelerinde yalnızca 15 turun ardından %100 aşınma kaydedildi.

Pirelli Baş Mühendisi Simone Berra, üç hamurda da graining görüldüğünü doğruladı: “Aşınma seviyesi beklediğimizden daha yüksek. Bu pistin buraya her geldiğimizde bizi şaşırtması gerçekten etkileyici. Yarış simülasyonlarında üç hamurda da kabarcıklanma tespit ettik. C1 mekanik açıdan daha dayanıklı. C2 ve C3’te ise orta ile şiddetli arasında değişen kabarcıklanma, sırt yüzeyinin iki bölgesinde aşınmayı hızlandırıyor.”

Kabarcıklanmaya termal aşınmanın da eklenmesiyle lastik performansında tur başına 0,1 ila 0,2 saniyelik kayıplar yaşanıyor. Bu tablo, önceki Katar yarışlarından oldukça farklı. Geçmiş yıllarda performans kaybı neredeyse yok denecek kadar azdı.

Le gomme a Lusail sono molto più sollecitate del previsto: Pirelli sta studiando soluzioni

Foto di: AG Photo

27 tur sınırı olmasa bile iki pit stop

Pirelli, antrenmanlarda kullanılan lastikleri yapısal bütünlük açısından laboratuvarlarında inceliyor. Herhangi bir sorun tespit edilmezse bir set lastiğin en fazla 27 tur kullanılmasına yönelik sınır korunacak.

Ancak Berra’ya göre bu sınırlama olmasa bile takımların iki pit stop yapması bekleniyor: “Yarışta kabarcıklanma seviyesinin azalmasını ve takımların stintleri uzatabilmek için çok daha fazla lastik yönetimi yapmasını bekliyoruz. Ancak tur sınırı olmasaydı bile yine iki pit stoplu bir yarış göreceğimizi düşünüyoruz. Bugün karşılaştığımız aşınma seviyesiyle stintleri fazla uzatmak avantajlı değil.”

Pirelli’nin 57 turluk yarış için ideal senaryosu, yaklaşık 19’ar turluk üç stintten oluşuyor. Bu durum güvenlik aracı ihtimalini de stratejik açıdan önemli hale getiriyor. Yarışın erken bölümünde güvenlik aracı nedeniyle pite giren bir pilot, kalan bölümde iki kez daha pit stop yapmak zorunda kalabilir.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team: sarà la hard la gomme del Qatar?

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sert lastik yarışın en önemli seçeneği olabilir

Antrenmanların ardından lastik hamurları arasındaki dengeler de değişti. Hafta sonu öncesinde yarış için öne çıkan C2 hamurunun yerini, daha dayanıklı C1 lastik alabilir.

C1’in mekanik dayanıklılığı, kabarcıklanma karşısında daha iyi koruma sağlıyor. Bu nedenle iki set C1 lastiğini elinde tutan takımlar yarışta avantaj elde edebilir.

Berra, C3 hamurun yarış için uygun bir seçenek olmadığını düşünüyor: “Takımların izin verilen 27 turun tamamını kullanmaya çalışacağından emin değilim. Bazı ekipler stratejik nedenlerle pit stoplarını erkene çekebilir. C1 ve C2 ile tüm senaryolar mümkün ancak C3’ün yarış için iyi bir lastik olacağını düşünmüyorum.”

Yumuşak hamur ortalama olarak tur başına 0,5-0,6 saniyelik performans avantajı sunuyor. Ancak daha yumuşak yapısı, yüksek hızlı virajlarda ön lastiklerin desteğini azaltıyor. Bu durum önden kaymayı artırırken pilot aracı döndürmeye çalıştığında arkadan kaymaya da yol açabiliyor.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Rekor lastik basıncı kabarcıklanmayı artırabilir

Pirelli, Lusail’de ön lastikler için minimum başlangıç basıncını 29 psi olarak belirledi. Lastiklerin dengelendiği değerler ise yaklaşık 30 psi seviyesine ulaşıyor. Bu, şimdiye kadar görülen en yüksek değer.

Yüksek basınç, lastiğin asfaltla temas eden yüzeyini küçülterek aşınmanın sırt yüzeyinin belirli bölgelerinde yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla lastiklerin yapısal bütünlüğünü korumak için basıncı artırmak, kabarcıklanma sorununu daha da ağırlaştırabilir.

Berra bu ikilemle ilgili şunları söyledi: “Bu nedenle mümkünse basınçları artırmaktan kaçınırım. Ancak lastiğin bütünlüğüyle ilgili nedenlerden dolayı bunu yapmamız gerekirse elbette değerlendireceğiz.”

Pirelli mühendisleri ayrıca araçların yarış çizgisine taşıdığı çakılların lastiklerde oluşturduğu kesikleri de inceliyor. Bazı kesiklerin lastik yapısının derinlerine kadar ulaştığı belirtiliyor.

Lusail’de Silverstone’dan daha fazla yere basma kuvveti mi var?

Pirelli’nin beklentilerinden daha ağır bir tabloyla karşılaşmasının nedenlerinden biri de pist asfaltının yaşlanması.

Bir diğer önemli etken ise 2026 araçlarının aktif aerodinamik sistemleri. Takımlar, hızlı virajlarda mümkün olan en yüksek yere basma kuvvetini kullanabiliyor.

Berra, Lusail’de sezonun en yüksek yere basma kuvveti seviyelerine ulaşılmış olabileceğini belirtti: “Aktif aerodinamik sayesinde takımlar hızlı virajlarda mümkün olan en yüksek yere basma kuvvetini kullanabiliyor. Burada sezonun en yüksek seviyelerine ulaşılıyor olması muhtemel. Hatta bu değerler Silverstone’dan bile yüksek olabilir. Bunu telemetri verileriyle doğrulamamız gerekiyor.”

Berra, Lusail’in lastikler açısından sezonun en zorlu pisti olduğunu da vurguladı: “Burası bizim için her açıdan en kötü pist. Kabarcıklanma, yüksek aşınma, yapısal yorgunluk ve çok yüksek karkas sıcaklıklarıyla karşı karşıyayız. Sezonun açık ara en zorlayıcı pisti.”

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