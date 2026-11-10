Formula 1

Katar ve Abu Dabi Grand Prix’leri için karar günü: F1 takvimi değişecek mi?

FIA ve Formula 1’in, 2026 sezonunun Katar ve Abu Dabi yarışlarının geleceğine ilişkin kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Mevcut takvimin korunması şu an için daha olası görünürken, iki yarışın iptal edilmesi halinde Imola’da alternatif bir sezon finali düzenlenmesi gündemde.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 06:57

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LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 29: Oracle Red Bull Racing mechanics on the grid during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on November 29, 2025 in Lusail City, Qatar. (Photo by Guido De Bortoli/LAT Images)

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Formula 1, Orta Doğu’daki güvenlik endişeleri nedeniyle sezonun son iki yarışı hakkında kritik bir karar aşamasına geldi. Katar ve Abu Dabi Grand Prix’lerinin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi veya iki yarışın da iptal edilerek sezonun Imola’da tamamlanması seçenekleri değerlendiriliyor.

İspanyol SoyMotor’un haberine göre FIA ve Formula 1’in sahibi Liberty Media’nın kararını bugün açıklaması bekleniyor. Mevcut takvimin korunması şimdilik daha güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Ancak bölgedeki güvenlik riskleri karar sürecini karmaşıklaştırıyor.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Orta Doğu’daki gelişmeler endişeleri artırıyor

Karar öncesinde Katar’da düzenlenen MotoGP yarışı görünürde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı. Ancak Yamaha, güvenlik gerekçeleriyle organizasyona katılmamayı tercih etti.

Öte yandan Suudi Arabistan’da Aramco’nun merkez ofisleri, Suudi hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir Husi füzesinin parçalarının düşmesi sonucu hasar gördü.

Bölgedeki gelişmeler nedeniyle çeşitli ülkelerin vatandaşlarına Arap Yarımadası’ndaki riskli bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarılarda bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, Formula 1 takımlarının ve organizasyonda görev alacak personelin güvenliği konusundaki soru işaretlerini artırıyor.

Mercedes, personeline bölgeye seyahat konusunda tercih özgürlüğü tanıyacağını açıklarken diğer takımların da benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Bununla birlikte pilotların ve takımların üst düzey yöneticilerinin aynı esnekliğe sahip olması beklenmiyor.

Katar ve Abu Dabi yarışlarının iptal edilmesi halinde sezonun Imola’da düzenlenecek alternatif bir organizasyonla tamamlanması seçeneği masada bulunuyor. Ancak bu planın hayata geçirilebilmesi için lojistik hazırlıkların hızla başlatılması gerekiyor.

Habere göre salı günü, hem takımların lojistik planlaması hem de Imola’nın alternatif bir yarışa hazırlanabilmesi açısından kritik bir eşik. İtalya’daki pistin böyle bir organizasyonu düzenleyebilmesi için yaklaşık iki aylık hazırlık süresine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu nedenle kararın daha fazla ertelenmesi, Imola seçeneğini uygulanamaz hale getirebilir. Katar ve Abu Dabi yarışlarının iptal edilmesi durumunda Las Vegas Grand Prix’si, 2026 sezonunun son yarışı olarak kalabilir.

Şampiyonluk mücadeleleri de etkilenebilir

Sezonun son iki yarışının geleceği belirsizliğini korurken takımlar şampiyonasında Mercedes şampiyonluğunu garantilemiş durumda. İkincilik mücadelesinde Ferrari avantajlı konumda bulunuyor.

Pilotlar şampiyonasında ise ikincilik mücadelesi henüz sonuçlanmadı ve Max Verstappen küçük bir avantaja sahip.

Brezilya Grand Prix’si hafta sonunda pilotlar ve takım temsilcileri, karar konusunda FIA ve Formula 1’e güvendiklerini belirtmekle yetindi. FIA’nın da takımlardan ve pilotlardan konu hakkında kamuoyu önünde temkinli açıklamalar yapmalarını istediği ifade ediliyor.

2022 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde de benzer bir güvenlik tartışması yaşanmıştı. Cidde’deki yarış hafta sonunda, ilk serbest antrenmanlar sırasında piste yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Aramco rafinerisi füze saldırısına uğramış, buna rağmen yarış takvimi değiştirilmemişti.

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- Motorsport.com Ekibi

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