Katar, ilk Grand Prix'sinde 'çok fazla geçiş' olacağından emin

F1, iptal edilen Avustralya Grand Prix'sinin yerine Losail pistini takvime ekledikten sonra bu hafta sonu Katar'daki ilk yarışını gerçekleştirecek. Bu aynı zamanda, Katar Grand Prix'si için 2023'den itibaren başlayacak 10 yıllık bir anlaşmanın da öncüsü oldu.

Losail, 2004'teki açılışından bu yana MotoGP takviminin yapı taşlarından birisi ancak GP2 Asia'nın 2009'da orada yarışmasından bu yana büyük bir tek koltuklu şampiyonaya ev sahipliği yapmadı.

Pistin, teknik orta sektörü nedeniyle yüksek yere basma kuvveti gerektirmesi bekleniyor ve bu da olası geçiş imkanları konusunda endişelere yol açıyor.

Ancak, Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu'nun genel müdürü olarak görev yapan Al-Hamad, pist verilerinin eksikliğinin ve akıcı pist düzeninin, heyecan verici bir gösteri yaratacağından emin.

Autosport'a konuşan Al-Hamad, "Burada hiç kimsenin verisi yok ve daha önce kimse burada sürmedi. Bunlar çok şey katacak."

"Antrenmandaki her dakika bir fark yaratacak çünkü hâlâ şasileri için ne tür bir ayara ihtiyaçları olduğunu bilmiyorlar."

"Lastik aşınması söz konusu olduğunda strateji tamamen farklı olacak çünkü bu çok hızlı bir pist veya birkaç geçiş fırsatı olan akıcı bir pist."

"Rekabetçi bir sürücünün bakış açısından, yayılan tüm spekülasyonlara rağmen, çok fazla geçiş olacağını ve bunun düz bir pist türü olmadığını biliyorum."

Losail International Circuit aerial view

"Çok teknik. Çok fazla yere basma gücüne ihtiyaç var. Burada da lastik aşınmasıyla ilgili birçok strateji olacak.” dedi.

Losail pistini F1'e ev sahipliği yapacak şekilde hazırlamak adına pistte epey çalışma yapıldı ve bu kapsamda 1. Sınıf pist gereksinimlerine göre tüm güvenlik önlemlerinin karşılandığından emin olmak için FIA ile ortak çalışma yürütüldü.

Al-Hamad, "Genel olarak bariyerler, TecPro'lar, TecPro'ların yerleri vb. güncellendi."

“Çoğunlukla buydu. Pit girişinin konumunda küçük bir değişiklik yapıldı. 16. virajın başındaydı ve şimdi ise 15. virajın biraz gerisinde."

"Güvenlik açısından, motosikletler için daha uygundu ve şimdi, Formula 1 veya ev sahipliği yapacağımız diğer büyük kalibreli motor sporları şampiyonaları için daha da güvenli hale getirdik." dedi.

Al-Hamad, F1 yarışına ev sahipliği yapmanın, Katar'ı gelecekte diğer büyük motor sporları şampiyonalarını getirme rekabetine sokacağından umutlu.

"Formula 1'in burada olması kesinlikle çok fazla ilgi çekecek ve bizi tekrar ön plana çıkaracak."

"Yani eyalette birçok başka motor sporları etkinliğine ev sahipliği yapma olasılığımız çok yüksek.